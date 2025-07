Mercedes CLA Shooting Brake elettrica: il futuro delle station wagon di lusso

Mercedes lancia ufficialmente la sua prima station wagon elettrica, la CLA-Shooting Brake 2025. Un modello pensato per unire spazio, stile e tecnologia e la cui realizzazione amplia la proposta delle auto sostenibili. Evoluzione naturale della berlina CLA, la ShootingBrake nasce sulla piattaforma modulare MMA e sfrutta il sistema operativo MB.OS di nuova generazione.

Le prime versioni disponibili saranno completamente elettriche, mentre in un secondo momento arriveranno anche i modelli Mild Hybrid. Con dimensioni più generose rispetto alla berlina, questa station-wagon si distingue per una parte posteriore completamente ridisegnata, un tetto allungato con pannello panoramico in vetro e una maggiore abitabilità interna. Grazie al nuovo assetto, i passeggeri posteriori godono di un comfort superiore, con un bagagliaio che può raggiungere i 1.290 litri. Completano il quadro il frunk anteriore da 100litri e un’estetica raffinata sottolineata da luci LED collegate da una barra luminosa.

Tecnologia e prestazioni: Mercedes rivoluziona l’esperienza di guida elettrica

Salendo a bordo della nuova CLA Shooting Brake si viene subito accolti da un ambiente high-tech, dominato da tre schermi digitali. Nello specifico uno per la strumentazione, uno centrale per l’ intrattenimento e uno opzionale per il passeggero. Il sistema MBUX, aggiornato nella sua forma più evoluta, consente di personalizzare l’esperienza d’uso con opzioni che spaziano dal gioco alla navigazione. Una caratteristica che non passa inosservata è il tetto panoramico in vetro termoisolante, decorato con 158 micro-stelle illuminate, che si integra con il sistema di illuminazione ambientale. Sotto il cofano, la CLA 250+ eroga 272CV e percorre fino a 761km con una sola ricarica.

La versione 350 4Matic, con doppio motore e trazione integrale, offre 353CV e un’autonomia di 730km. Entrambe sfruttano batterie NMC da 85kWh e supportano ricariche ultraveloci fino a 320kW. In futuro arriveranno modelli con batteria da 58kWh e nuove varianti ibride leggere. I prezzi italiani non sono ancora ufficiali, ma si prevede un listino superiore ai 56.000€ della berlina.