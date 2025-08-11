1Mobile regala il 5G e 150GB al mese: la promo che batte Iliad è ora disponibile

1Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, presenta una nuova promozione che punta a coniugare velocità, convenienza e accessibilità. Si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e si rivolge a tutti coloro che desiderano cambiare gestore mantenendo il proprio numero, senza limiti sull’operatore di provenienza.

La proposta è chiara: 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS al costo speciale di 5 € per il primo mese, per poi passare a 6,99 € al mese per sempre, senza variazioni future. Un prezzo competitivo, soprattutto considerando la presenza del 5G incluso e la solidità dell’infrastruttura Vodafone su cui si appoggia il servizio.

Attivazione gratuita e SIM inclusa in portabilità per chi sceglie 1Mobile

Chi sceglie di effettuare la portabilità verso 1Mobile non paga nulla per la SIM, che viene fornita gratuitamente. In caso di nuovo numero, invece, è previsto un contributo di 5 € per la SIM. In entrambi i casi, il costo di attivazione è gratuito, e la procedura può essere completata solo tramite SPID, rendendo il processo rapido e sicuro.

Speed 5G 150 Limited Edition è dunque una proposta studiata per chi ha esigenze elevate di traffico dati, ma non vuole superare la soglia dei 7 euro al mese. I 150 giga in 5G permettono un uso ampio e flessibile della connessione, adatta anche allo streaming, alla navigazione ad alta velocità e al lavoro da remoto.

Una promozione valida per tutti in portabilità

Non sono previste limitazioni legate all’operatore di origine: l’offerta può essere attivata da chiunque decida di portare il proprio numero in 1Mobile, senza esclusioni. L’attivazione, come previsto da molte offerte digitali, richiede lo SPID, scelta ormai comune tra i gestori virtuali per garantire l’identificazione sicura del cliente.

Con questa proposta, 1Mobile si posiziona tra gli operatori più aggressivi sul fronte prezzo-dati, offrendo una tariffa stabile, moderna e adatta a ogni profilo di utilizzo. Soluzioni così diventano quindi sempre più comuni tra gli utenti, anche quelli che non amavano i provider virtuali.