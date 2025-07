Tesla, una scelta provocatoria per Austin

La mappa dell’app Tesla mostra una novità che ha fatto rapidamente il giro del web. L’area operativa dei Robotaxi ad Austin è stata ufficialmente estesa, ma ciò che colpisce non è solo la dimensione. A far discutere è soprattutto la forma scelta. Si tratta infatti di un disegno stilizzato che, secondo molti, ricorda chiaramente un fallo. Una trovata che non sembra frutto del caso, ma piuttosto di una scelta ben precisa.

Tesla amplia la sfida: i robotaxi ora coprono un’area più estesa di Austin

Tutto sarebbe nato da un suggerimento scherzoso dell’investitore Steve Mark Ryan, ma Tesla, nota per rompere gli schemi, ha deciso di metterlo in pratica davvero. Da qui Elon Musk, fedele al suo stile irriverente, ha subito cavalcato la provocazione con post ironici su X (ex Twitter), commentando insieme al team Robotaxi la curiosa forma dell’area operativa. Alcuni utenti, più indulgenti, hanno notato che ruotando la mappa la sagoma può anche ricordare la “T” del logo Tesla. In ogni caso, la discussione è stata accesa, con reazioni divise tra ilarità e indignazione. Ancora una volta, Tesla riesce a far parlare di sé, mischiando innovazione e comunicazione fuori dagli schemi.

Se si guarda oltre la provocazione, l’ampliamento dell’area rappresenta un passo concreto nello sviluppo dei Robotaxi Tesla. Ora i veicoli a guida autonoma dell’azienda possono operare su una superficie molto più vasta, colmando finalmente il divario con Waymo, uno dei concorrenti principali nel settore. Al momento del lancio, infatti, il servizio era stato criticato per la piccola copertura rispetto alla concorrenza. Con questa mossa, Tesla risponde con i fatti, offrendo un servizio più completo agli utenti.

Un dettaglio non secondario è il costo. Nonostante l’espansione, il prezzo per una corsa resta stabile a 4,20 dollari, circa 3.60€. Una decisione che punta a incentivare l’utilizzo del servizio, mantenendo competitività sul mercato. Insomma l’obiettivo di Tesla è quello di diffondere la guida autonoma nelle grandi città americane e, allo stesso tempo, consolidare il proprio marchio attraverso una comunicazione d’impatto.