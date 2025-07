cavo internet

Google continua a rafforzare la sua infrastruttura globale con un investimento in un nuovo cavo sottomarino transatlantico, progettato per migliorare la connettività internet tra Europa e Stati Uniti. Questa mossa strategica mira a garantire una maggiore velocità, una latenza ridotta e una resilienza superiore per il traffico dati che attraversa l’Atlantico, supportando la crescente domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale.

L’importanza dei cavi sottomarini nell’era digitale

I cavi sottomarini sono le vere autostrade dell’informazione, responsabili del trasporto della quasi totalità del traffico internet globale. Nonostante l’immagine futuristica del cloud e dei dati “nell’aria”, la realtà è che la maggior parte delle comunicazioni viaggia attraverso questi cavi in fibra ottica posati sul fondo degli oceani. La loro importanza è fondamentale per il funzionamento di internet, delle comunicazioni internazionali, dei servizi cloud e di tutte le applicazioni digitali che utilizziamo quotidianamente.

Investire in nuovi cavi sottomarini è cruciale per diverse ragioni: aumentare la capacità di banda per gestire il volume crescente di dati, ridurre la latenza (il tempo necessario perché un dato viaggi da un punto all’altro), e migliorare la resilienza della rete. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante per prevenire interruzioni dovute a guasti, incidenti o disastri naturali, garantendo che ci siano sempre percorsi alternativi per il traffico dati.

Il nuovo cavo sottomarino in cui Google sta investendo si inserisce nella sua strategia di costruzione di una rete globale robusta e ad alte prestazioni. Il collegamento diretto tra Europa e Stati Uniti è uno dei più trafficati al mondo, data la densità di utenti, aziende e data center su entrambi i continenti. Un nuovo cavo su questa rotta significa:

Maggiore capacità : più “corsie” per il traffico dati, riducendo la congestione e garantendo velocità elevate.

: più “corsie” per il traffico dati, riducendo la congestione e garantendo velocità elevate. Latenza inferiore : un percorso più diretto e ottimizzato può ridurre il tempo di viaggio dei dati, migliorando la reattività di applicazioni e servizi (fondamentale per gaming, videochiamate e applicazioni cloud).

: un percorso più diretto e ottimizzato può ridurre il tempo di viaggio dei dati, migliorando la reattività di applicazioni e servizi (fondamentale per gaming, videochiamate e applicazioni cloud). Maggiore resilienza: aggiungendo un’ulteriore via di comunicazione, la rete diventa più robusta e meno vulnerabile a interruzioni, assicurando che internet rimanga accessibile anche in caso di problemi su altri cavi.

Questo investimento rafforza la posizione del colosso di Mountain View come uno dei principali attori nell’infrastruttura globale di internet, a beneficio dei suoi servizi (ricerca, cloud, YouTube) e dell’intera economia digitale.