Samsung lancia i nuovi pieghevoli: Iliad apre i preordini

Iliad ha ufficialmente inserito nel suo catalogo i nuovi smartphone pieghevoli targati Samsung. Stiamo parlando del Galaxy Z Flip 7 e del GalaxyZ Fold7. A partire dal 9 luglio 2025, i dispositivi possono essere preordinati direttamente dal sito dell’operatore. Vi è la possibilità di pagare tutto in un’unica soluzione oppure a rate, grazie al finanziamento Findomestic in 12 o 24 mesi. Le consegne partiranno dal 22 luglio. In linea quindi con quanto annunciato durante l’evento GalaxyUnpacked trasmesso in streaming mondiale. Tale iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Iliad nel proporre tecnologia di ultima generazione con formule flessibili per ogni esigenza.

Iliad: offerte su smartphone, colori disponibili e modalità d’acquisto

Gli smartphone pieghevoli sono già visibili con un banner dedicato sulla homepage del sito Iliad. Il modello Galaxy Z Flip 7 è disponibile nelle versioni da 256GB e 512GB al medesimo prezzo di 1279€, grazie alla promozione attiva fino al 25 luglio 2025. Stessa logica di sconto applicata al GalaxyZ Fold7, che viene venduto a 2199€ sia per il modello da 256GB che per quello da 512GB. Un’occasione particolarmente interessante per chi vuole ottenere più spazio di archiviazione senza dover pagare di più.

Per acquistare uno dei nuovi dispositivi sul sito Iliad basta accedere alla sezione “Smartphone“, selezionare il modello desiderato e scegliere la modalità di pagamento. I clienti Iliad possono ordinare accedendo con le proprie credenziali, mentre chi non è ancora cliente può attivare una nuova offerta, come la Flash 220 da 9,99€ al mese. Il contributo di spedizione è pari a 10€, applicato al momento dell’acquisto online.

I nuovi Galaxy Z Flip 7 sono disponibili nelle colorazioni Blue Shadow, Jetblack e Coralred. Il GalaxyZ Fold7, invece, viene proposto in Blue Shadow, Jetblack e SilverShadow. I modelli potrebbero risultare temporaneamente non disponibili in alcune versioni, a seconda delle scorte. Oltre ai nuovi pieghevoli, Iliad propone anche i Samsung GalaxyS24, S25 e vari iPhone, inclusi alcuni modelli rigenerati acquistabili solo con pagamento immediato.