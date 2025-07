SharkNinja annuncia l’ingresso in azienda di Mike Harris

SharkNinja ha recentemente annunciato un’importante novità nel suo team dirigenziale. L’ingresso di Mike Harris nell’azienda come Chief Innovation & Technology Officer rappresenta una svolta importante. Si tratta di una nomina che riflette la crescente ambizione del brand, verso l’ambiente domestico. Con oltre trent’anni nel settore della tecnologia, Harris ha ricoperto incarichi dirigenziali di rilievo. Tra cui quello di Chief Product Officer per Ring e Blink, due aziende chiave nell’universo della Smart Home targata Amazon. In SharkNinja, Harris guiderà lo sviluppo di un ecosistema di prodotti interconnessi. Combinando robotica, app e tecnologie IoT per offrire esperienze d’uso semplici ma potenti. Il suo ruolo sarà determinante per il consolidamento di un’identità aziendale orientata al consumatore.

SharkNinja: novità per il team dirigenziale

Il CEO Mark Barrocas ha evidenziato come l’approccio pragmatico di Harris all’innovazione rappresenti un perfetto allineamento con la missione aziendale. La capacità di semplificare la complessità, offrendo soluzioni accessibili e funzionali, è una qualità cruciale.

Prima del suo ingresso in SharkNinja, Harris ha lavorato su progetti fondamentali per Ring. Tra cui la linea di prodotti Ring Alarm nel 2017. Dopo l’acquisizione da parte di Amazon, ha assunto la responsabilità dei dispositivi smart per Ring e Blink, diventando nel 2022 Chief Operating Officer e, successivamente, Chief Product Officer. Non solo: ha fondato Ravisent Technologies, è stato CEO di Zonoff e ha diretto la divisione Connected Devices di DivX. Costruendo così un profilo dirigenziale che unisce visione strategica e competenza tecnica.

Harris stesso ha accolto con entusiasmo la nuova sfida, riconoscendo in SharkNinja un’azienda che non insegue l’innovazione per motivi di prestigio, ma che la utilizza per creare valore concreto per le persone. La sua visione si fonda sulla convinzione che la tecnologia debba migliorare la vita, non complicarla. Con il suo arrivo, SharkNinja rafforza il proprio impegno a sviluppare soluzioni smart che rendano la casa più efficiente, sicura e intuitiva.