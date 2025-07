Oasis Tesla: il nuovo volto delle stazioni di ricarica

A Lost Hills, in California, ha finalmente preso vita un progetto che Tesla aveva annunciato da tempo. Si chiama Oasis ed è una delle stazioni Supercharger più avanzate mai realizzate. Dopo quasi un anno di lavori, la struttura è operativa e rappresenta un importante passo avanti verso la sostenibilità nel settore dell’auto elettrica. Non tutte le colonnine sono ancora attive, ma il cuore del progetto è già in funzione. Quello che rende questa stazione unica non è solo il numero di punti di ricarica, ben 168, ma soprattutto il suo impianto fotovoltaico da 11 megawatt. Questa enorme centrale solare consente alla stazione di funzionare anche off-grid, senza bisogno della rete elettrica tradizionale.

Tesla: verso il futuro dell’elettrico

A completare il sistema ci sono dieci Tesla Megapack. Ovvero batterie ad alta capacità in grado di immagazzinare fino a 39MW. Grazie a questa configurazione, la stazione può garantire continuità di servizio anche in caso di interruzioni della rete. L’infrastruttura è stata pensata non solo per la funzionalità ma anche per il comfort degli utenti. Entro la fine dell’anno, infatti, sarà inaugurata una lounge dedicata ai clienti, presso cui sarà possibile rilassarsi mentre l’auto si ricarica. Con l’arrivo delle nuove colonnine Supercharger V4, Oasis promette prestazioni elevate e tempi di ricarica sempre più ridotti.

Oasis rappresenta così un esempio concreto della visione che Elon Musk aveva anticipato anni fa. Ovvero il suo obiettivo di creare stazioni di ricarica autonome, alimentate da fonti rinnovabili e dotate di sistemi d’accumulo. Tale progetto, più che un’innovazione tecnica, segna una svolta culturale. Dimostra che le stazioni di ricarica non devono dipendere necessariamente dalla rete nazionale. Possono invece diventare spazi energetici autosufficienti, con un impatto ambientale contenuto e un’alta efficienza. Tesla, con Oasis, dunque, non solo aumenta la sua capacità di ricarica, ma mostra al mondo cosa significa davvero fare transizione energetica.