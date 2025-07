Nintendo Switch 2: presentate le prime stime sul futuro

Il 5 giugno ha segnato il lancio di Switch 2. La console di Nintendo ha ottenuto subito un successo non trascurabile. La Switch 2 ha subito infranto ogni record di vendita al debutto, con oltre cinque milioni di unità vendute nel primo mese. Un risultato che conferma la capacità di Nintendo di stimolare l’interesse del mercato. La domanda è risultata decisamente superiore alle attese. Evento che ha portato la compagnia giapponese a scusarsi pubblicamente per eventuali ritardi o mancanze. Andando oltre la data di lancio, il vero banco di prova arriva nel tempo, soprattutto su un arco pluriennale. Per Switch 2, le prospettive sembrano incoraggianti.

Stime future per la nuova Nintendo Switch 2

Alcuni analisti si sono già pronunciati. Secondo Hideki Yasuda, entro marzo 2026 le vendite potrebbero raggiungere i 20 milioni di unità. Mentre Zhai Yijia ipotizza una cifra leggermente inferiore, 18 milioni. Entrambe le stime rappresentano risultati pari o superiori a quelli ottenuti dalla prima Switch nello stesso intervallo. Eppure, lo scenario presenta delle incognite. Yasuda e Zhai prevedono che la produzione possa faticare a tenere il passo della domanda. Ciò almeno fino alla primavera del 2026. Una difficoltà potenzialmente aggravata da fattori esterni come le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Fattore che potrebbe avere ripercussioni dirette sulle catene di fornitura, soprattutto se si concretizzeranno eventuali dazi.

Un’altra sfida importante riguarda il catalogo dei giochi. La prima Switch beneficiò del traino di titoli di grande richiamo già nei primi mesi. Come, ad esempio, Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Nintendo dovrà quindi assicurarsi di offrire esperienze altrettanto valide e innovative, capaci di spingere le vendite nel lungo periodo. Nel complesso, la nuova Switch 2 ha tutte le carte in regola per proseguire su una traiettoria vincente. Se Nintendo saprà gestire le sfide logistiche e proporre un’offerta ludica all’altezza delle aspettative, potrà davvero aspirare a replicare il successo storico del suo predecessore.