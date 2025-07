Qualcomm

Il futuro dei processori mobili di punta si delinea con interessanti indiscrezioni, e al centro dell’attenzione c’è il presunto snapdragon 8 elite 2 di qualcomm. Le ultime voci di corridoio suggeriscono che la produzione di questo chip di nuova generazione, o dei futuri modelli “elite”, non avverrà presso Samsung con il suo processo a 2 nanometri. Sembra invece che tsmc si confermi il partner privilegiato di qualcomm per la realizzazione dei suoi SoC più performanti, continuando una collaborazione di successo che ha già dato ottimi frutti.

Il focus sui 2 nanometri e la scelta di tsmc

Il processo produttivo a 2 nanometri (nm) è la prossima frontiera nella miniaturizzazione dei chip, promettendo miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e prestazioni. Sia Samsung Foundry che TSMC stanno lavorando intensamente per perfezionare questa tecnologia. Tuttavia, per i prossimi chip di punta, qualcomm sembra aver riaffermato la sua fiducia in TSMC. Questo implica che lo snapdragon 8 elite 2, o comunque i successori degli attuali top di gamma, saranno realizzati con processi di fabbricazione all’avanguardia offerti dal colosso taiwanese.

La decisione di qualcomm di affidarsi a TSMC per i suoi chip più strategici non è una novità. Già in passato, la partnership ha dimostrato di portare a risultati eccellenti in termini di performance e stabilità. Questa scelta suggerisce che qualcomm è estremamente soddisfatta della qualità, della resa produttiva e dell’innovazione tecnologica che TSMC è in grado di offrire sui suoi nodi più avanzati.

Se le indiscrezioni si riveleranno accurate, la presunta esclusione di Samsung Foundry dalla produzione dello snapdragon 8 elite 2 (o di chip di punta equivalenti) con il processo a 2nm sarebbe una battuta d’arresto per la divisione di semiconduttori coreana. Samsung ha investito enormemente per competere con TSMC e per attirare clienti di alto profilo. Non riuscire a ottenere l’ordine per un chip così prestigioso da un cliente chiave come qualcomm potrebbe rallentare la sua ascesa nel mercato delle fonderie avanzate.

Tuttavia, è importante notare che Samsung Foundry ha altri clienti e continua a sviluppare le sue tecnologie, compreso il processo a 2nm. Potrebbe concentrarsi su altri segmenti di mercato o su chip meno esigenti in termini di volumi o di performance estreme, oppure continuare a competere per ordini futuri. Il panorama delle fonderie è estremamente competitivo e dinamico, con continui sviluppi tecnologici.

La scelta di qualcomm di lavorare con TSMC per i processi produttivi più avanzati, inclusi i prossimi nodi a 3nm e 2nm, indica una chiara direzione: massimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica dei suoi chip di punta. Processori come lo snapdragon 8 elite 2 saranno destinati ad alimentare gli smartphone Android più potenti, richiedendo il meglio in termini di densità di transistor e gestione del calore.