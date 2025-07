Truffa con messaggio falso online: ecco le e-mail che dovete evitare

La truffa è arrivata anche quest’oggi, con diverse persone che non hanno resistito e che dunque ci sono cascate. L’inganno avviene sempre con un messaggio che gira tramite e-mail e che riesce a diffondersi in pochissimo tempo mettendo in netta difficoltà coloro che se lo ritrovano davanti. Fate molta attenzione e date uno sguardo al paragrafo in basso per saperne di più.

Basta un messaggio per mettere in atto la truffa più pericolosa di tutte, eccolo qui

Il messaggio anche questa volta porta avanti la truffa fingendo di invitare le persone a conoscere una bella ragazza che però non esiste e che è solo frutto di fantasia. Ecco il testo completo che purtroppo è riuscito a tirare nella rete tantissimi utenti in queste ore:

“Ciao, sono Rose.

Non sono una di quelle che scrivono per prime.

Ma oggi voglio farlo. Voglio essere sincera:

è da tanto che non ho un uomo accanto a me

e il desiderio si accumula dentro di me come fuoco sotto la pelle.

Ora sono in vacanza e voglio renderla indimenticabile.

Sono sola. Calda, vivace, desiderosa di braccia forti e sguardi avidi.

Quando chiudo gli occhi, immagino il tuo sguardo che si avvicina e lo sento nella mia mente.

Questo fine settimana sono libera.

Vuoi scoprire fino a dove posso spingermi quando sarai vicino a me?

Per comunicare ti lascio il mio PROFILO. Ci troverai le mie foto piccanti e il mio numero di telefono.

Accendi in me tutto ciò che non provo da tanto tempo.

Ti aspetto. Rose“.

Come si può vedere il messaggio contiene diversi errori lessicali e un italiano precario, segnale che probabilmente è stato tradotto in diverse lingue per essere inoltrato a più persone in giro per il mondo. Fate molta attenzione ad evitare clic sui collegamenti presenti nel testo e soprattutto a non scaricare gli allegati.