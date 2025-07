Ecovacs sconta Deebot X9 Pro Omni e Winbot W2 Pro Omni a prezzi bassissimi con l’Amazon Prime Day

Ecovacs, azienda leader nel settore dei dispositivi elettronici per la pulizia (e il lavaggio) della casa, aderisce all’Amazon Prime Day lanciando una serie di promozioni e sconti davvero imperdibili. Gli utenti possono risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che abbiano un abbonamento Amazon Prime attivo, e che le scorte non siano terminate anzitempo. Le offerte sono valide dalle 00:01 dell’8 Luglio, fino alle 23:59 dell’11 luglio 2025.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni

Uno dei robot aspirapolvere di maggior successo degli ultimi mesi è sicuramente Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, dispositivo che offre una potenza di aspirazione di 16’600 Pa, davvero elevatissima e perfetta per tutte le famiglie, anche coloro che hanno in casa diversi animali, appoggiandosi alla più recente ed innovativa tecnologia di Ecovacs: ZeroTangle 3.0 (per evitare l’attorcigliamento di capelli o peli sulla spazzola), autopulizia istantanea OZMO Roller, tecnologia BLAST, Sistema triple Lift (separa perfettamente il secco dall’umido), ma anche lavaggio mocio con acqua calda. La batteria offre una autonomia di 2,4 volte superiore rispetto agli altri modelli, così da avere tranquillamente la possibilità di pulire grandi superfici, senza dover interrompere l’operazione di pulizia.

All’interno della confezione è possibile trovare la stazione OMNI All-In-One, dotata di un design estremamente elegante, offre il più alto livello di pulizia, di precisione e di asciugatura dei panni, che si sia mai visto fino ad ora. Il prodotto può essere acquistato fino all’11 Luglio ad un prezzo estremamente più basso del normale listino: è previsto uno sconto del 33% direttamente al seguente link.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni

Ecovacs non è solamente esperta nell’aspirazione dei pavimenti, deve il proprio successo anche a prodotti appositamente creati per il lavaggio automatico dei vetri. Ecovacs Winbot W2 Pro Omni è uno di questi, un robot lavavetri con stazione multifunzione inclusa che offre un livello di pulizia davvero elevato, in pochissimo spazio ed in assoluta sicurezza. Il dispositivo si compone di due parti: una stazione di pulizia 6-in-1 (con batteria integrata 4500 mAh, protezione anti-caduta, pannello multifunzione e maniglia per il trasporto) e il terminale da posizionare direttamente sul vetro (collegato con filo alla base).

Il livello di protezione è elevato a 12 livelli, con pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0 e triplo ugello spruzzatore d’acqua, per la corretta erogazione del liquido sulla superficie, senza aloni o lasciando nulla al caso. Il sistema intelligente di arrampicata ne facilita l’utilizzo praticamente ovunque, mentre le 6 modalità di pulizia integrate lo rendono molto più versatile ed in grado di adattarsi alle varie conformazioni delle finestre.

Il suo prezzo di listino di 598,99 euro è fortemente scontato in occasione dell’Amazon Prime Day, premendo questo link potrà essere vostro con una riduzione dell’8%.