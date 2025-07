Truffa in corso con un messaggio: il tentativo di phishing è pericoloso

Anche questa volta la truffa può diventare difficile da scoprire, quello che sta accadendo è davvero incredibile in quanto è bastato un messaggio a fregare migliaia di utenti. In basso ci sono tutte le informazioni che serviranno a far stare le persone tranquille, ma c’è anche il testo incriminato.

Nuova truffa ai problemi per gli utenti: così possono perdere tutto dal loro conto in banca

È capitato di nuovo: gli utenti hanno ricevuto una e-mail apparentemente proveniente da una bella ragazza straniera. Quello che sta succedendo in queste ore è davvero particolare siccome la situazione potrebbe improvvisamente sfuggire di mano a tantissimi utenti anche esperti. Il messaggio parla chiaramente ed è stato scritto qui sotto proprio per offrire a tutti un paragone diretto:

“Ti scrivo con una proposta per incontrarci e passare una bellissima serata insieme.

Cosa ne dici di una simile offerta da una bella ragazza.

Quando un amico ti ha mostrato una foto, mi sono immaginato insieme a te tutta la giornata a divertirci senza sosta.

Sei mai stato insieme ad una ragazza che ama fare baldoria e passare la sua vita in giro per il mondo?

Ti hanno mai fatto divertire così tanto nella tua vita? E posso farcela, credimi!

Scrivimi, ti aspetto nel mio profilo: Foxy_Jorun96

Con affetto, Jorun“.

Il messaggio effettivamente sembra invitante, ma c’è da ricordare che l’obiettivo dei truffatori è quello di mostrarsi quanto più accomodanti possibile proprio per riuscire a fregare l’utente vittima della situazione. Leggere il testo nella propria e-mail chiaramente non comporta alcun tipo di problema ma è fondamentale ricordare alcune cose importanti. In primis non bisogna assolutamente cliccare sui link presenti nel testo, potrebbero essere l’inizio della vera truffa. In secondo luogo, un altro aspetto importante è quello relativo agli allegati che non vanno mai scaricati in quanto potrebbero installare dei malware sul vostro dispositivo.