Google Pixel Watch 4: tutte le novità attese su misure, colori e cinturini

Google si prepara a presentare ufficialmente il Pixel Watch 4 entro metà agosto, in concomitanza con gli altri dispositivi della linea Pixel. Secondo le anticipazioni diffuse dal leaker MysteryLupin, lo smartwatch di quarta generazione manterrà lo stile delle versioni precedenti, ma introdurrà alcune novità estetiche e opzioni di personalizzazione che potrebbero renderlo più versatile.

Il design dovrebbe rimanere fedele alla formula già rodata: cassa circolare con vetro curvo ai bordi e assenza di interruzioni marcate tra schermo e scocca. Le dimensioni disponibili saranno due: 41 mm e 45 mm, identiche a quelle del Pixel Watch 3. Nessun cambiamento previsto quindi per quanto riguarda l’ergonomia generale, ma saranno le nuove colorazioni a distinguere la generazione 2024.

Quattro colorazioni per la cassa e cinque abbinamenti di base

Le varianti cromatiche della cassa saranno: nero, argento, oro e la nuova tinta Moonstone, una tonalità ancora non ben definita ma che dovrebbe avvicinarsi a un grigio profondo. In base a quanto emerso, Google avrebbe previsto cinque combinazioni standard tra cassa e cinturino:

Nero con cinturino Obsidian (nero);

Oro con cinturino Lemon (giallo);

Argento con cinturino Iris (viola);

Argento con cinturino Porcelain (beige);

Moonstone con cinturino Moonstone (grigio scuro).

A queste si aggiungeranno diverse varianti opzionali di cinturini, che verranno proposte nei design già noti, ma in colorazioni aggiornate.

Tutte le opzioni di cinturino previste

Google offrirà cinturini in diversi materiali e finiture, come di consueto. Di seguito l’elenco completo:

Pelle bicolore : Jade;

Sportivi : Iris, Lemongrass, Moonstone;

Sportivi perforati : Indigo, Lemongrass, Moonstone, Peony;

Pelle lavorata : Moonstone;

Elastici : Lemongrass/Frost, Moonstone, Obsidian/Hazel, Peony/Iris;

Metallo a maglie : Matte Black, Polished Silver;

Performance Loop : Moonstone;

Tessuto: Indigo.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, non sono ancora emersi dettagli specifici. È probabile che le migliorie riguardino autonomia, sensori per la salute e ottimizzazione di Wear OS, ma per conferme si dovrà attendere la presentazione ufficiale. L’evento dovrebbe avvenire a metà agosto, in linea con la tradizionale roadmap estiva di Google.