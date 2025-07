Truffa con inganno a luglio 2025: gli utenti hanno perso soldi in questo modo

Cosa può succedere con un messaggio truffa in posta elettronica? I pericoli sono tangibili e reali. Questo è ciò a cui stanno andando incontro più persone in queste ore in Italia, siccome è una nuova truffa avrebbe preso improvvisamente il sopravvento. Bisogna quindi fare molta attenzione a ciò che circola tramite posta elettronica ma non solo, uno dei messaggi più pericolosi è stato scritto proprio nel paragrafo successivo.

Truffa e inganni, ecco cosa rischiano gli utenti con questi messaggi

Il primo messaggio che sta girando parla chiaramente di una donna, che ovviamente non esiste, che sta cercando di sedurre la povera vittima di turno. La truffa si muove con il messaggio seguente:

“Voglio condividere le mie fantasie di vita con te.

Sono Borghild, ma potresti esserti dimenticato di me, non ci vediamo da diversi anni.

Ti ho pensato molto, ho iniziato a immaginarci mentre facevamo cosa insieme.

Non aver paura, ma ti racconterò una delle fantasie in cui mi hai parlato tutto il giorno!

Mi sono svegliato dal fatto che qualcuno stava bussando alla porta, l’ho aperto e tu sei lì.

Mi prendi in braccio e mi porti nella stanza, mi getti sul letto.

Senza alcuna vergogna cominci a parlare con me e a dirmi tante cose belle e io faccio lo stesso con te.

Se vuoi che tutto questo diventi realtà, sappi che puoi.

E cosa succederà allora, decideremo da soli se mi scrivi!

Lascio qui i miei recapiti: Borghild_bitch_87

Non vedo l’ora della tua chiamata!“.

Ovviamente non bisogna mai contattare la finta donna presente nel testo, in quanto sarebbe proprio quello l’inizio vero della truffa. Tenersi dunque alla larga da tutto ciò è fondamentale, anche leggendo il testo: non succede nulla infatti ad aprire una semplice e-mail. Il problema sorge nel momento in cui vengono scaricati degli allegati o quando si clicca su alcuni collegamenti.