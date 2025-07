Fastweb Mobile Full: OFFERTA SUPER per un’esperienza senza limiti

In un mercato sempre più affollato di offerte, Fastweb Mobile Full si distingue per la sua formula semplice, trasparente e completa. A soli 10,95€ al mese, sarà infatti possibile ottenere ben 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS. L’infrastruttura è basata sulla rete Vodafone, la più premiata in Italia, sinonimo di copertura estesa e qualità.

Attivare l’offerta è facile e veloce. Si può scegliere tra SIM tradizionale o eSIM per i dispositivi compatibili. Per l’identificazione, si può usare SPID, Carta d’Identità Elettronica o il video riconoscimento. Non ci sono vincoli contrattuali, penali o costi nascosti. Tutto ciò rende Fastweb un’opzione perfetta per chi cerca libertà di scelta e chiarezza nei costi. In più, il servizio WiFi-Calling permette di telefonare anche dove non c’è segnale mobile, sfruttando la rete Wi-Fi.

Fastweb punta su innovazione, sicurezza e ambiente

Fastweb Mobile Full include anche il roaming internazionale senza costi extra per il Regno Unito, Svizzera e Ucraina. I clienti possono chiamare gratuitamente verso oltre 60 destinazioni estere, una soluzione ideale per chi ha legami familiari o lavorativi all’estero. Tale promo però si spinge oltre la possibilità di essere connessi ovunque mobile. In quanto tutti i clienti potranno accedere gratuitamente anche alla Fastweb Digital Academy. Ossia una piattaforma di corsi per acquisire competenze digitali richieste nel mondo del lavoro.

Ma non è ancora tutto. Poiché, grazie al servizio FastwebProtect, per tre mesi incluso nel piano, l’ operatore offre completa protezione da minacce informatiche, pubblicità indesiderate, furti di identità e perdite economiche. Dopo il periodo gratuito, il servizio è disponibile a 3€ al mese e si può disattivare in qualsiasi momento.

Fastweb guarda anche all’ambiente. La nuova EcoSIM, fatta al 100% con plastica riciclata, testimonia l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. L’obiettivo proposto è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2035, con una riduzione del 90%. A supporto di questa missione, sono infatti già stati donati 1 milione di euro per la tutela del pianeta. Infine, con la Super App MyFastweb, tutto è a portata di mano, consumi, ricariche, assistenza e attivazione di nuovi servizi. E con l’iniziativa “Porta un amico”, si possono ricevere fino a 50€ in buoni spesa, come premio per la fidelizzazione dimostrata.