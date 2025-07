Vodafone vs 1Mobile: quale gestore scegliere, ecco fino a 200GB al mese e il 5G

Nel panorama della telefonia mobile, 1Mobile e Vodafone propongono offerte molto differenti tra loro, per struttura, destinazione e vantaggi inclusi. Uno punta sulla semplicità a basso costo, l’altro sulla qualità del servizio con opzioni differenziate. Al momento sul mercato si posizionano dunque due offerte per Vodafone e una per 1Mobile, tutte molto interessanti ma con tratti estremamente diversi tra loro.

1Mobile Speed 5G 150: essenziale ma efficace

L’offerta Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile garantisce minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G, al prezzo promozionale di 5€ per il primo mese, che poi diventa 6,99€ mensili per sempre. È disponibile per chi porta il numero da qualsiasi gestore, con attivazione gratuita e SIM gratis, se si richiede la portabilità. In caso di nuovo numero, la SIM ha un costo di 5€. Anche in questo caso, la procedura può avvenire solo tramite SPID.

Vodafone Silver 100 e 150: più offerte, ma con vincoli

Vodafone propone due offerte per utenti che arrivano da Iliad o altri gestori virtuali. La prima, Silver 100, offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G a 7,99€ al mese. La seconda, Silver 150, alza i giga a 150 per 9,99€ mensili. In entrambi i casi, il primo mese costa solo 5€, e chi attiva il servizio SmartPay per la ricarica automatica può ricevere 50 giga extra gratuitamente.

Due modelli diversi: ecco cosa offrono Vodafone e 1Mobile

1Mobile si rivolge a chi cerca il massimo del 5G a basso costo, con un’offerta lineare e senza vincoli. Vodafone, invece, punta su pacchetti differenziati e sulla possibilità di ricevere più dati attraverso il sistema SmartPay, ma impone limitazioni sulla provenienza dell’utenza.

Analisi finale ma qualunque sia la scelta, sarà giusta

Chi cerca 5G a prezzo fisso e attivazione semplice troverà in 1Mobile un’alternativa interessante. Vodafone propone un servizio più strutturato, ma richiede maggiori condizioni per accedere ai benefici. In entrambi i casi dunque non ci sarà alcun problema: sarà una scelta giusta.