Apple: ridimensiona le capacità di ragionamento delle AI

Apple ha pubblicato un importante studio che mette in discussione la reale capacità di ragionamento delle intelligenze artificiali più diffuse, soprattutto i cosiddetti Large Language Model (LLM). Questi sistemi, spesso considerati in grado di “pensare”, si rivelano in realtà abili solo nel riconoscere schemi e pattern nei dati, senza un vero processo logico sottostante. Secondo la ricerca di Apple, le valutazioni correnti sull’AI si concentrano troppo sull’accuratezza delle risposte finali, senza considerare come queste vengono generate. Questa mancanza di attenzione al ragionamento strutturato rischia di creare aspettative fuorvianti riguardo l’arrivo imminente di una intelligenza generale artificiale (AGI), ancora lontana dall’essere una realtà concreta.

Gli esperti Apple sottolineano che gli attuali modelli funzionano bene solo con problemi semplici, ma perdono precisione e affidabilità quando devono affrontare questioni più complesse. Addirittura, in certi casi, la loro efficacia può crollare. Questo studio solleva un problema cruciale: premiare soltanto la risposta giusta, senza esaminare il percorso logico che porta a quella risposta, può distorcere la comprensione delle vere potenzialità dell’AI.

AI Apple: un approccio prudente nel mercato in evoluzione

In un momento in cui molte aziende tecnologiche spingono sull’acceleratore dell’intelligenza artificiale, Apple preferisce adottare un approccio più cauto. Nonostante abbia introdotto la sua AI lo scorso anno, Cupertino sembra ancora indietro rispetto ai concorrenti come Google e Meta. Alla recente WWDC 2025, infatti, l’AI ha avuto uno spazio molto limitato, segno della volontà di Apple di evitare di promuovere tecnologie non ancora mature o completamente affidabili.

La scelta di Apple riflette una strategia basata su una maggiore qualità e rigore nella ricerca, piuttosto che su una corsa alla visibilità mediatica. Questa posizione prudente potrebbe segnare un vantaggio nel lungo termine, soprattutto se consideriamo i limiti evidenziati dallo stesso studio nel modo in cui oggi si misura il valore delle AI. Per ora, però, Cupertino mantiene un profilo basso, lasciando che il settore si evolva con un passo più misurato.