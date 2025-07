EBO Air 2: il piccolo robot che si prende cura della tua casa, ovunque tu sia – Recensione

Quando ho ricevuto l’EBO Air 2 per la recensione, devo ammettere che ero scettico. Un altro gadget smart per la casa che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri animali domestici? Ne ho visti tanti. Tuttavia, dopo diverse settimane di test approfonditi con questo piccolo robot companion di Enabot, posso dire che la realtà è più sfumata di quanto le promesse di marketing vorrebbero farci credere.

L’EBO Air 2 si posiziona in un segmento di mercato interessante: non è solo una telecamera di sicurezza, né semplicemente un giocattolo telecomandato. È un ibrido che cerca di essere tutto per tutti: companion robot per animali domestici, sistema di videosorveglianza mobile, dispositivo di intrattenimento familiare e persino assistente domestico. Ma riesce davvero a eccellere in tutti questi ruoli? Spoiler: non proprio, ma ciò non significa che sia un prodotto da scartare a priori.

In questa recensione esplorerò ogni aspetto di questo curioso dispositivo, dalle sue prestazioni tecniche alla sua utilità pratica nel quotidiano. Vi racconterò delle mie esperienze dirette, dei test condotti e soprattutto vi dirò se vale la pena spendere i 199 dollari richiesti per portarsi a casa questo piccolo robot dalle fattezze simpatiche ma dalle ambizioni elevate.

Unboxing

L’esperienza di unboxing dell’EBO Air 2 inizia con una confezione sorprendentemente compatta e ben curata. La scatola bianca minimalista riporta l’immagine del robot e le caratteristiche principali, trasmettendo immediatamente un’impressione di prodotto premium. All’apertura, il dispositivo è ben protetto in un alloggiamento di schiuma sagomata che previene qualsiasi movimento durante il trasporto.

Nel contenuto della confezione troviamo il robot EBO Air 2 nel colore scelto (nel mio caso il vivace White), la base di ricarica con il relativo alimentatore USB, una scheda microSD da 32GB già inserita nel dispositivo, e un manuale utente multilingua. Apprezzo particolarmente l’inclusione della scheda di memoria, dettaglio non scontato che evita l’acquisto di accessori aggiuntivi per iniziare subito a utilizzare il prodotto.

La prima impressione tattile è positiva: il robot ha una finitura liscia e piacevole al tatto, con un peso di 282 grammi che lo rende sostanzioso senza essere pesante. I materiali plastici utilizzati sembrano di buona qualità, e l’assemblaggio è solido senza scricchiolii o parti mobili indesiderate. La base di ricarica è minimale ma funzionale, con un design che si integra discretamente in qualsiasi ambiente domestico.

Materiali, costruzione e design

L’EBO Air 2 adotta un design sferico con base piatta che ricorda vagamente BB-8 di Star Wars, ma in versione più compatta e terrestre. La costruzione in policarbonato garantisce robustezza e leggerezza, elementi fondamentali per un dispositivo destinato a interagire con animali domestici potenzialmente vivaci. Durante i test, il robot ha resistito a numerosi urti e cadute da altezze moderate senza riportare danni visibili.

La fascia nera lucida che avvolge il corpo del robot ospita la camera 2K, i sensori infrarossi per la visione notturna e il puntatore laser per il gioco con i gatti. Questa zona è l’unica potenzialmente vulnerabile, ma il rivestimento sembra sufficientemente resistente ai graffi superficiali. I cingoli in gomma presentano piccole impronte di zampa, dettaglio estetico che sottolinea la vocazione pet-friendly del dispositivo.

Il sistema di display a matrice di LED per le “espressioni facciali” è ben integrato nella parte frontale, offrendo una risoluzione sufficiente per mostrare emoticon riconoscibili e persino l’ora quando il robot è in standby. La qualità costruttiva generale trasmette affidabilità, anche se alcuni dettagli come la piccola pinna posteriore sembrano più estetici che funzionali, quasi a voler giustificare il prezzo premium del prodotto.

Specifiche Tecniche

Caratteristica Dettagli Modello EBO Air 2 Dimensioni 95 x 95 x 89.2 mm Peso 282 grammi Camera 2K HD (2304 x 1296 pixel) Campo visivo 137° Frame rate 30 fps Visione notturna IR-Cut con LED infrarossi Connettività Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz Batteria 2450 mAh Li-Po Autonomia 4-7 ore (uso misto) Tempo di ricarica 2-3 ore Storage MicroSD 32GB inclusa (max 256GB) Audio Bidirezionale con riduzione rumore AI Velocità movimento 20-55 cm/s Pendenza massima 4° Ostacoli superabili Fino a 6mm Sistema operativo Proprietario Enabot App companion EBO Home (iOS/Android) Sensori ToF per evitamento ostacoli, infrarossi Display Matrice LED personalizzabile Colori disponibili Dove White, Jay Blue, Robin Pink Codec video H.265 Temperatura operativa 0°C – 40°C Certificazioni CE, FCC, RoHS

Applicazione

L’app EBO Home, disponibile gratuitamente per iOS e Android, rappresenta il centro nevralgico dell’esperienza utente. Il processo di configurazione iniziale richiede la creazione di un account Enabot e può risultare leggermente macchinoso, specialmente se si incontrano problemi di connettività. Nel mio caso, ho dovuto ripetere la procedura tre volte prima di riuscire a collegare stabilmente il robot alla mia rete domestica.

Una volta superato lo scoglio iniziale, l’interfaccia dell’app si rivela abbastanza intuitiva, anche se non priva di peculiarità. Il layout principale mostra il feed video in tempo reale con overlay dei controlli di movimento, che utilizzano un sistema a joystick virtuale. La risposta ai comandi è generalmente pronta, con una latenza minima quando si opera sulla rete locale, che aumenta leggermente con connessioni remote.

Le funzionalità dell’app spaziano dal controllo manuale del movimento alla programmazione di routine automatiche, dalla personalizzazione delle espressioni LED alla gestione delle registrazioni. Particolarmente apprezzabile è la sezione dedicata alle “skill” predefinite, che combina movimenti, suoni ed espressioni per creare interazioni più coinvolgenti. Tuttavia, l’organizzazione di alcuni menu risulta poco logica, e certe funzioni avanzate sono nascoste in sottomenu non immediatamente individuabili.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni dell’EBO Air 2 variano considerevolmente in base all’utilizzo. In modalità standby con occasionali attivazioni per il monitoraggio, la batteria da 2450 mAh può effettivamente raggiungere le 7 ore dichiarate. Tuttavia, con uso intensivo che include movimento continuo, streaming video e interazioni frequenti, l’autonomia scende drasticamente a circa 4 ore, talvolta anche meno.

Il sistema di ricarica automatica funziona sorprendentemente bene nella maggior parte dei casi. Il robot utilizza sensori infrarossi per localizzare la base e alignarvisi correttamente. Durante i test, il tasso di successo nel ritorno autonomo alla base è stato dell’85% circa, con fallimenti principalmente dovuti a ostacoli imprevisti sul percorso o alla base posizionata in zone con superfici riflettenti che confondono i sensori.

La gestione termica è adeguata: anche dopo sessioni prolungate di utilizzo, il dispositivo rimane tiepido ma mai fastidiosamente caldo. Il consumo energetico in standby è minimo, permettendo di lasciare il robot sempre pronto all’uso senza impatti significativi sulla bolletta elettrica. La ricarica completa richiede effettivamente le 2-3 ore dichiarate, tempo ragionevole considerando la capacità della batteria.

Test

Test di navigazione e mobilità

Ho sottoposto l’EBO Air 2 a una serie di prove su diverse superfici domestiche. Su pavimenti duri come parquet e piastrelle, il movimento è fluido e prevedibile, con i cingoli che offrono trazione eccellente. La velocità massima di 55 cm/s può sembrare modesta sulla carta, ma risulta più che adeguata per un dispositivo di queste dimensioni, evitando ribaltamenti accidentali.

Su tappeti a pelo corto, le prestazioni rimangono buone, anche se si nota un leggero rallentamento e un consumo energetico maggiore. I problemi emergono con tappeti a pelo lungo o superfici molto morbide, dove il robot può impantanarsi. La capacità dichiarata di superare ostacoli fino a 6mm si è dimostrata accurata: soglie standard delle porte e piccoli dislivelli non rappresentano un problema, mentre gradini più alti bloccano inevitabilmente il dispositivo.

Test della qualità video

La camera 2K dell’EBO Air 2 offre una qualità d’immagine decisamente superiore rispetto al modello precedente con risoluzione 1080p. In condizioni di buona illuminazione, i video sono nitidi e dettagliati, con colori naturali e un campo visivo di 137° che cattura un’ampia porzione dell’ambiente. Il frame rate di 30 fps garantisce fluidità sufficiente per il monitoraggio, anche se movimenti rapidi possono risultare leggermente sfocati.

La modalità notturna con tecnologia IR-Cut si attiva automaticamente in condizioni di scarsa luminosità, producendo immagini in bianco e nero sufficientemente chiare fino a circa 5 metri di distanza. La transizione tra modalità diurna e notturna è fluida, senza i fastidiosi cambi di colore che affliggono telecamere di fascia inferiore. Tuttavia, in movimento la qualità video degrada sensibilmente, con evidenti artefatti di compressione e micro-vibrazioni che rendono la visione meno piacevole.

Test di interazione con animali domestici

Forse il test più importante per un dispositivo che si pubblicizza come companion per animali domestici. Ho osservato le reazioni di diversi gatti e cani all’EBO Air 2 nel corso di due settimane. I risultati sono stati estremamente variabili: alcuni gatti hanno mostrato curiosità iniziale, avvicinandosi cautamente al robot, mentre altri lo hanno completamente ignorato dopo i primi minuti.

Il puntatore laser integrato, teoricamente l’asso nella manica per l’intrattenimento felino, ha ricevuto reazioni contrastanti. Gatti giovani e giocherelloni hanno effettivamente inseguito il punto rosso per brevi periodi, ma l’interesse tendeva a scemare rapidamente. I suoni preimpostati per attirare l’attenzione degli animali sono risultati più fastidiosi che attraenti per la maggior parte dei soggetti testati.

Test delle funzionalità di sicurezza

Come telecamera di sicurezza mobile, l’EBO Air 2 offre alcune caratteristiche interessanti. Il rilevamento del movimento funziona efficacemente, inviando notifiche push rapide quando rileva attività nell’area monitorata. La possibilità di programmare pattugliamenti automatici aggiunge un livello di sicurezza superiore rispetto a telecamere fisse, permettendo di coprire più aree con un singolo dispositivo.

Durante i test notturni, ho simulato diverse situazioni di intrusione. Il robot ha rilevato correttamente tutti i movimenti significativi, anche se occasionalmente ha generato falsi positivi causati da ombre o riflessi. La qualità delle registrazioni notturne è sufficiente per identificare sagome e movimenti generali, ma non abbastanza dettagliata per riconoscimenti facciali o lettura di targhe.

Qualità della camera e registrazione video

La camera 2K rappresenta uno dei punti di forza dell’EBO Air 2, offrendo un sostanziale miglioramento rispetto alla generazione precedente. La risoluzione di 2304 x 1296 pixel produce immagini ricche di dettagli quando il robot è fermo, permettendo di distinguere chiaramente volti, oggetti e persino testi di dimensioni medie. Il sensore gestisce bene le variazioni di luminosità, adattando automaticamente l’esposizione per evitare aree sovraesposte o troppo scure.

Il sistema di compressione H.265 ottimizza lo spazio di archiviazione senza sacrificare eccessivamente la qualità. Con la scheda microSD da 32GB inclusa, è possibile registrare circa 48 ore di video continuo alla massima qualità, estendibile proporzionalmente con schede di capacità maggiore fino a 256GB. Le registrazioni vengono organizzate automaticamente per data e ora, facilitando la ricerca di eventi specifici.

L’audio bidirezionale con riduzione del rumore AI funziona sorprendentemente bene per un dispositivo di queste dimensioni. La qualità del microfono è sufficiente per conversazioni chiare, anche se il volume dell’altoparlante integrato può risultare insufficiente in ambienti rumorosi. La latenza audio-video è minima sulla rete locale, ma può diventare percettibile con connessioni Internet lente o instabili.

Sistema di movimento e navigazione

Il sistema di locomozione a cingoli dell’EBO Air 2 rappresenta una scelta progettuale intelligente che bilancia stabilità, manovrabilità e capacità di superare ostacoli. I cingoli in gomma morbida con pattern a zampa garantiscono aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfici domestiche, riducendo al minimo il rumore durante il movimento. La distribuzione del peso è ben bilanciata, con il baricentro basso che previene ribaltamenti anche durante manovre brusche.

Il controllo tramite app utilizza un sistema intuitivo di comandi direzionali che ricorda i videogiochi arcade. La risposta ai comandi è generalmente immediata, anche se occasionalmente si verificano piccoli ritardi che possono rendere la navigazione in spazi ristretti leggermente frustrante. La velocità è modulabile su tre livelli, permettendo movimenti cauti per l’esplorazione o spostamenti più rapidi quando necessario.

L’evitamento ostacoli basato su sensori ToF (Time of Flight) funziona adeguatamente ma non è infallibile. Il robot rileva correttamente pareti e mobili di grandi dimensioni, fermandosi a distanza di sicurezza. Tuttavia, oggetti sottili come gambe di sedie o cavi possono sfuggire al rilevamento, risultando in collisioni occasionali. La funzione di crash avoidance può essere disattivata per situazioni che richiedono manovre più precise.

Connettività e integrazione smart Home

L’EBO Air 2 supporta sia reti Wi-Fi 2.4GHz che 5GHz, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo. Durante i test, la connessione alla rete 5GHz ha mostrato prestazioni superiori in termini di stabilità e latenza ridotta, particolarmente evidente durante lo streaming video remoto. Il dispositivo gestisce automaticamente il passaggio tra le bande in base alla qualità del segnale.

L’integrazione con ecosistemi smart home è purtroppo limitata. Non è presente supporto nativo per Alexa, Google Assistant o HomeKit, limitando le possibilità di automazione avanzata. L’unica forma di integrazione disponibile passa attraverso IFTTT con funzionalità basilari. Questa mancanza rappresenta un’opportunità persa, considerando quanto sarebbe utile attivare il robot tramite comandi vocali o routine domotiche.

La stabilità della connessione è stata un punto dolente durante i test. Nonostante un segnale Wi-Fi forte e stabile in tutta la casa, l’EBO Air 2 ha mostrato disconnessioni sporadiche che richiedevano il riavvio dell’app o, nei casi peggiori, del robot stesso. Questi problemi sembrano legati più al software che all’hardware, suggerendo margini di miglioramento tramite aggiornamenti firmware.

Interfaccia utente e esperienza software

L’app EBO Home presenta un’interfaccia che privilegia la funzionalità rispetto all’estetica. Il design è pulito ma datato, con icone e menu che ricordano le app di prima generazione per dispositivi IoT. La schermata principale offre accesso rapido alle funzioni essenziali: visualizzazione live, controlli di movimento, cattura foto/video e accesso alle impostazioni.

La sezione delle “skill” preimpostate offre combinazioni interessanti di movimenti, suoni ed espressioni LED. Tuttavia, la personalizzazione di queste routine è limitata e macchinosa. Creare sequenze personalizzate richiede navigazione attraverso menu multipli senza possibilità di preview, rendendo il processo frustrante per utenti non tecnici. L’implementazione di un editor visuale drag-and-drop migliorerebbe significativamente l’esperienza.

Le notifiche push funzionano in modo affidabile, anche se occasionalmente si verificano ritardi nella consegna. La gestione dei file registrati è basilare ma funzionale, con opzioni per download locale o condivisione diretta. Manca però un sistema di backup cloud integrato, costringendo gli utenti a gestire manualmente l’archiviazione delle registrazioni importanti.

Funzionalità

L’EBO Air 2 offre un ventaglio di funzionalità che vanno oltre il semplice controllo remoto. Il sistema di pattugliamento programmato permette di impostare routine di sorveglianza automatica, ideale per monitorare la casa durante assenze prolungate. È possibile definire orari specifici e zone da controllare, anche se la navigazione autonoma si limita a percorsi relativamente semplici senza una vera mappatura dell’ambiente.

La funzione di rilevamento movimento con registrazione automatica trasforma il robot in un sistema di sicurezza mobile efficace. La sensibilità è regolabile su tre livelli, permettendo di ridurre i falsi allarmi causati da animali domestici o variazioni di luce. Le registrazioni vengono salvate automaticamente sulla scheda SD con timestamp precisi, facilitando la revisione di eventi sospetti.

Le espressioni LED personalizzabili aggiungono un tocco di personalità al dispositivo. Oltre alle emoticon preimpostate, è possibile creare design personalizzati attraverso un editor matriciale nell’app. La funzione orologio digitale trasforma il robot in un originale dispositivo da scrivania quando non in uso attivo. I 10 suoni e movimenti preimpostati per l’interazione con animali domestici offrono varietà iniziale, anche se l’interesse degli animali tende a scemare rapidamente.

Sicurezza e privacy

La questione della sicurezza e privacy assume particolare rilevanza quando si introduce in casa un dispositivo dotato di camera e microfono sempre connessi a Internet. L’EBO Air 2 implementa diverse misure di protezione, anche se non tutte risultano immediatamente evidenti all’utente finale. La crittografia delle comunicazioni utilizza protocolli standard del settore, con trasmissione video protetta da AES-256 sia in locale che in remoto.

Un aspetto apprezzabile è la presenza di un pulsante fisico per la modalità privacy, che disattiva istantaneamente camera e microfono. Quando attivata, questa modalità impedisce qualsiasi registrazione o trasmissione, fornendo tranquillità quando si desidera privacy assoluta. L’indicatore LED si spegne completamente, confermando visivamente lo stato di disattivazione. Tuttavia, la posizione del pulsante sulla base del dispositivo lo rende scomodo da raggiungere rapidamente.

Le registrazioni vengono salvate esclusivamente sulla scheda SD locale, senza upload automatici su server cloud di Enabot. Questo approccio presenta vantaggi e svantaggi: da un lato garantisce controllo completo sui propri dati, dall’altro elimina la comodità del backup automatico e l’accesso da remoto alle registrazioni passate. Per accedere ai video salvati da remoto è necessario che il robot sia online e funzionante, limitazione significativa in caso di furto del dispositivo stesso.

Scenari d’uso pratici

Nell’utilizzo quotidiano, l’EBO Air 2 ha trovato diverse applicazioni pratiche che vanno oltre il marketing iniziale. Come baby monitor mobile, permette di seguire bambini che gattonano o iniziano a camminare, offrendo prospettive impossibili con telecamere fisse. La possibilità di parlare attraverso il dispositivo consente interazioni rassicuranti quando il genitore si trova in un’altra stanza.

Per anziani che vivono da soli, il robot può fungere da sistema di controllo non invasivo. I familiari possono effettuare “visite virtuali” guidando il robot per casa, verificando che tutto sia in ordine senza la sensazione oppressiva di telecamere fisse in ogni stanza. La natura giocosa del dispositivo lo rende meno intimidatorio rispetto a sistemi di sorveglianza tradizionali.

In contesti lavorativi, ho sperimentato l’uso dell’EBO Air 2 per ispezioni rapide di spazi difficilmente accessibili, come retro di mobili o sotto letti alla ricerca di oggetti smarriti. La camera 2K fornisce dettagli sufficienti per identificare piccoli oggetti, mentre l’illuminazione LED integrata aiuta in zone poco illuminate. Sebbene non sostituisca strumenti professionali, offre versatilità inaspettata per compiti domestici quotidiani.

Pregi e Difetti

Pregi

Qualità video 2K nettamente superiore alla concorrenza nella stessa fascia di prezzo

nettamente superiore alla concorrenza nella stessa fascia di prezzo Design robusto e accattivante, disponibile in tre colorazioni vivaci

Autonomia sufficiente per la maggior parte degli utilizzi domestici

sufficiente per la maggior parte degli utilizzi domestici Sistema di ricarica automatica affidabile e ben implementato

Visione notturna IR-Cut efficace fino a 5 metri

efficace fino a 5 metri Supporto dual-band Wi-Fi per maggiore flessibilità

Scheda microSD da 32GB inclusa nella confezione

Difetti

Problemi di connettività Wi-Fi sporadici ma fastidiosi

App datata che necessita di un restyling completo

Nessuna integrazione con assistenti vocali o ecosistemi smart home

con assistenti vocali o ecosistemi smart home Interesse limitato da parte degli animali domestici dopo la novità iniziale

Qualità video in movimento significativamente degradata

Navigazione autonoma basilare senza mappatura ambientale

basilare senza mappatura ambientale Prezzo elevato rispetto alle funzionalità offerte

Prezzo

Con un prezzo di listino di €199 su Amazon, l’EBO Air 2 si posiziona nella fascia medio-alta del mercato dei robot companion. Il costo risulta competitivo se confrontato con telecamere di sicurezza motorizzate di qualità simile, ma appare elevato se considerato puramente come giocattolo per animali domestici.

Il valore percepito dipende fortemente dall’utilizzo previsto. Per chi cerca un dispositivo multifunzione che combini videosorveglianza mobile, interazione con animali domestici e telepresenza, il prezzo può essere giustificato. Tuttavia, chi necessita principalmente di una telecamera di sicurezza troverà alternative fisse più economiche e affidabili, mentre chi cerca solo intrattenimento per il proprio animale domestico potrebbe rimanere deluso dal rapporto qualità-prezzo.

Conclusioni

Dopo settimane di test intensivi, l’EBO Air 2 si rivela un dispositivo dalle molte sfaccettature che eccelle in alcuni ambiti mentre delude in altri. Come telecamera di sicurezza mobile offre versatilità unica, permettendo di esplorare angoli della casa impossibili da raggiungere con dispositivi fissi. La qualità video 2K e la visione notturna efficace lo rendono uno strumento di sorveglianza competente, anche se non può sostituire un sistema professionale.

Come companion per animali domestici, i risultati sono contrastanti. Mentre alcuni animali mostrano interesse iniziale, la maggior parte perde rapidamente entusiasmo per questo piccolo intruso robotico. La mancanza di funzionalità avanzate come la distribuzione di croccantini o giochi più interattivi limita il coinvolgimento a lungo termine. Per famiglie con bambini, invece, può rappresentare un divertente giocattolo tecnologico che stimola curiosità e apprendimento.

Il verdetto finale? L’EBO Air 2 è un prodotto ben costruito con idee innovative, frenato da un’esecuzione software non all’altezza e un posizionamento di mercato confuso. Se Enabot riuscisse a risolvere i problemi di connettività, modernizzare l’app e aggiungere integrazioni smart home, avremmo tra le mani un dispositivo davvero rivoluzionario. Allo stato attuale, rimane un gadget affascinante ma non essenziale, consigliabile principalmente a early adopter e appassionati di tecnologia disposti a perdonarne i limiti in cambio dell’unicità dell’esperienza offerta.