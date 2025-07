Fastweb Mobile Full: connettività veloce e senza vincoli

Navigare alla massima velocità in mobilità oggi è possibile con Fastweb Mobile Full. L’offerta, che si appoggia alla rete Vodafone, garantisce 200GB di traffico mensile, utilizzabili anche in 5G, e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Il costo è di 10,95€ al mese, senza vincoli di durata né spese nascoste. A completare il pacchetto vi sono 100 SMS inclusi e il WiFi-Calling, la funzione che consente di telefonare anche in assenza di copertura mobile, purché ci sia una rete Wi-Fi disponibile.

Fastweb: vantaggi extra e servizi digitali dedicati

Chi sceglie di attivare la SIM o la eSIM online può contare su una spedizione gratuita e rapida, oltre a una procedura di riconoscimento sicura tramite SPID, CIE o videochiamata. La trasparenza è uno dei punti di forza dell’offerta, infatti eventuali costi extra sono chiari sin da subito, con 5 centesimi per ogni SMS aggiuntivo e 6€ per ogni GB extra. L’uso dei 200GB inclusi deve rispettare criteri di correttezza e buona fede, come indicato dalle condizioni d’uso.

Oltre alla connessione veloce, Fastweb Mobile Full mette a disposizione servizi che arricchiscono l’esperienza dell’utente. Con il roaming incluso, si naviga in Europa, Svizzera, Regno Unito e persino in Ucraina come a casa, fino a 17GB al mese. Chi ama restare in contatto con l’estero può chiamare senza costi aggiuntivi oltre 60 destinazioni internazionali.

Fastweb punta anche sulla sicurezza digitale con il servizio opzionale FastwebProtect, che include strumenti per la protezione dell’identità online e una polizza assicurativa contro le frodi. Tutti i clienti hanno accesso gratuito alla Fastweb Digital Academy, una piattaforma di formazione per le professioni digitali. Per la gestione quotidiana dell’offerta, invece, la super app MyFastweb consente di controllare consumi, ricariche e fatture direttamente dallo smartphone, offrendo assistenza rapida in caso di problemi. L’azienda è anche impegnata nella sostenibilità con la EcoSIM riciclata al 100% e l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035. Infatti così facendo propone una soluzione completa per chi cerca una connessione veloce, trasparente e responsabile.