Fastweb Mobile: la nuova offerta che unisce velocità, sostenibilità e convenienza

Navigare alla massima velocità, parlare senza limiti e farlo con un occhio attento all’ambiente, Fastweb Mobile propone una nuova offerta pensata per chi desidera un servizio completo, trasparente e senza sorprese. Con 150GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS, tutto incluso a 8,95€ al mese, l’offerta si appoggia alla rete mobile Vodafone, riconosciuta come la più premiata d’Italia. Nessun costo nascosto, spedizione gratuita e attivazione rapida anche tramite SPID o CIE rendono l’attivazione immediata e sicura.

Fastweb Mobile: un’offerta che guarda al futuro e alla sicurezza digitale

La connessione è garantita anche in assenza di segnale mobile, grazie alla tecnologia WiFi-Calling, che permette di effettuare chiamate tramite qualsiasi rete Wi-Fi disponibile. La SIM può essere fisica o in formato eSIM, compatibile con i dispositivi di nuova generazione. Non ci sono vincoli di durata né penali in caso di recesso, confermando l’impegno dell’operatore per un rapporto trasparente con l’utente. In più, vi è la possibilità di effettuare chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali e navigare in roaming in Paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina fino a 14GB senza costi extra, la proposta si distingue per flessibilità e libertà d’uso.

Oltre alla convenienza economica, Fastweb mostra un forte impegno verso la sostenibilità e la protezione dell’utente. Le SIM Fastweb infatti sono realizzate con materiali riciclati al 100% e rientrano nel progetto “Net Zero Carbon 2035”, che mira a ridurre le emissioni del 90%. L’iniziativa si accompagna a una donazione simbolica ma importante, ovvero un milione di euro destinati alla tutela dell’ambiente.

Sul fronte della sicurezza informatica, l’utente può attivare il servizio opzionale Fastweb Protect a soli 3€ al mese. Tale pacchetto offre strumenti per bloccare pubblicità invasive, siti pericolosi e protegge l’identità digitale. Inclusa c’è anche una copertura assicurativa Wallife contro le frodi online, con rimborso in caso di danni economici. Tutto gestibile tramite l’app MyFastweb, che permette di controllare consumi, credito e attivare nuovi servizi in pochi click.