iPhone pieghevole nel 2026, resta in sospeso l’iPad flessibile

Se ne hai parlato per anni ma ora al momento sembra volersi avvicinare: Apple avrebbe previsto l’arrivo del suo primo iPhone pieghevole per il 2026. Bisognerebbe infatti partire con la produzione a breve in quanto la fase di progettazione sarebbe arrivata alla fine dando ascolto ad alcune voci provenienti dall’interno.

L’obiettivo dell’azienda, a quanto pare, è posizionare questo modello come una sorta di “super iPhone”, da affiancare alla gamma iPhone 18, sfruttando la visibilità della linea principale. Il dispositivo sarà proposto come qualcosa di radicalmente nuovo, anche se non sarà il top assoluto: per quello, bisognerà attendere il modello celebrativo dei 20 anni, previsto per il 2027.

Apple ha impiegato più di cinque anni per mettere a punto questo nuovo iPhone flessibile, apportando decine di modifiche al design. Uno dei principali obiettivi era eliminare del tutto la fastidiosa piega al centro dello schermo. Eppure, secondo alcune voci, il display scelto da Apple potrebbe essere meno avanzato rispetto a quello montato sul Galaxy Z Fold 7.

Il progetto dell’iPad pieghevole viene messo in pausa

Nel frattempo, Apple ha deciso di sospendere i lavori sul tanto atteso iPad pieghevole, un dispositivo che avrebbe dovuto offrire una superficie di quasi 19 pollici da aperto. Il motivo? Costi troppo elevati, una domanda di mercato considerata ancora troppo debole e complicazioni legate alla produzione.

L’iPad flessibile, secondo alcuni progetti iniziali, avrebbe dovuto introdurre il Face ID sotto il display, una novità che dovrebbe arrivare prima sugli iPhone. La sensazione è che Apple abbia deciso di rimandare tutto al 2027, magari per far coincidere il lancio con il nuovo iPhone celebrativo, creando così una coppia di prodotti completamente rinnovati.

Il mercato foldable cambia ritmo

Intanto il settore dei pieghevoli, dominato da Samsung, non sta vivendo il suo momento migliore. Le vendite dei Galaxy Z Flip 7 e Fold 7 sono inferiori alle attese, e diversi analisti parlano di una fase di stallo. L’arrivo di Apple potrebbe riportare entusiasmo, ma non sarà semplice, soprattutto considerando i prezzi elevati e la concorrenza asiatica sempre più agguerrita.

Nel frattempo, Samsung prepara il lancio del suo primo tri-fold, un dispositivo capace di aprirsi in tre sezioni, previsto entro fine anno. Se davvero Apple riuscirà a mantenere la promessa del 2026, gli utenti potranno finalmente scegliere tra pieghevoli maturi, completi e – si spera – senza compromessi evidenti.