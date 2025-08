Galaxy Z Flip 7: Samsung punta tutto sulla resistenza

Con l’arrivo sul mercato del Galaxy Z Flip7, l’attenzione del pubblico e degli appassionati si è spostata verso le sue doti di resistenza. A tal proposito, è interessante esaminare i test condotti da Zack Nelson, il volto dietro il popolare canale YouTube “JerryRigEverything”. La valutazione comincia dalle superfici esterne. La copertura frontale è in vetro e mostra una buona resistenza ai graffi. Eppure, la vera criticità emerge non appena si passa allo schermo interno, realizzato in materiale plastico. Qui la protezione è minima. Basta, infatti, una leggera pressione con l’unghia per lasciare segni visibili. Anche considerando tale vulnerabilità, Samsung ha cercato di correre ai ripari offrendo una sostituzione gratuita della pellicola protettiva applicata sul display interno. È importante sottolineare che si tratta di un componente che non può essere rimosso o sostituito in autonomia. Pena la perdita della garanzia.

I test condotti sulla resistenza del nuovo Galaxy Z Flip7 di Samsung

Passando alla scocca, il dispositivo è costruito in alluminio anodizzato. Una scelta che assicura una buona resistenza meccanica e una discreta protezione contro l’usura quotidiana. Anche se non è possibile evitare completamente i segni del tempo. E non è tutto. Riguardo la protezione ambientale, il Galaxy Z Flip7 è certificato IP48. Ciò significa che è ben protetto contro i liquidi, anche in immersione temporanea. Ma non è altrettanto efficace nel bloccare l’ingresso di polvere molto fine, potenzialmente dannosa per la cerniera del dispositivo.

A tal proposito, la cerniera viene messa sotto stress nella fase finale del test. Dopo essere stato piegato oltre il limite previsto dal progetto, lo smartphone Samsung riesce comunque a mantenere la sua funzionalità. Lo schermo non mostra anomalie e la struttura interna non subisce danni evidenti. Considerando quanto detto è evidente che, anche con le sue criticità, il Flip7 riesce a dimostrare una solidità complessiva sorprendente. Una scelta che porta avanti il percorso di Samsung nella realizzazione di pieghevoli sempre più robusti e affidabili.