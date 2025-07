Gemini rivoluziona Nest: tre nuove voci naturali per gli smart speaker

Il cambiamento è iniziato. Google sostituisce il vecchio Assistente con Gemini, portando tre nuove voci sui suoi speaker intelligenti. Yarrow, Croton e Pilea sono i nomi delle voci appena introdotte su Nest Mini e NestAudio. Le nuove voci offrono un suono più umano e meno artificiale e rappresentano un netto passo avanti rispetto al tono robotico che per anni ha caratterizzato i dispositivi smart della casa.

Gemini solo per pochi: nuove voci per ora disponibili negli USA

Grazie all’intelligenza artificiale di Gemini, le interazioni vocali diventano più fluide, gradevoli e realistiche. Ogni voce ha una sua personalità. Yarrow ha un timbro profondo e rassicurante, Croton è morbida e pacata, mentre Pilea si distingue per il suo tono più vivace. Con queste tre aggiunte, il numero totale delle voci Gemini disponibili su Nest sale a dieci. Un risultato che mostra l’impegno costante di Google nel rivoluzionare e perfezionare il modo in cui l’utente interagisce con la tecnologia domestica.

Per il momento, solo una parte del pubblico potrà ascoltare queste voci in anteprima. L’accesso è infatti limitato agli iscritti al programma Public Preview di Google Home. In più, è necessario attivare manualmente le “funzioni sperimentali AI” all’interno dell’app ufficiale. Un passaggio che testimonia la fase ancora preliminare del progetto, pensato per migliorare ancora un po’ le prestazioni vocali prima di un lancio più ampio.

Gli interessati possono verificare la disponibilità delle voci direttamente nell’app Google Home, alla sezione “Voce e suoni Assistente”. L’attivazione però , come detto, non è garantita per tutti, e la funzionalità resta per ora esclusiva degli utenti statunitensi. Per chi volesse un’anteprima, è disponibile un video pubblicato da Android Police che mostra in azione Yarrow, Croton e Pilea. Gemini ha già fatto la sua comparsa su GoogleTV e altri dispositivi smart, e tutto lascia pensare che presto diventerà l’unica voce dell’intero mondo Google