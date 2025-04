iPhone pieghevole con camera sotto il display?

Il settore dei dispositivi pieghevoli è ampiamente in sviluppo. Sono passati ormai diversi anni dal debutto ufficiale sul mercato del primo smartphone pieghevole e ora i vari produttori tech si stanno contendendo l’attenzione degli utenti. Spicca in primis il colosso sudcoreano Samsung con i suoi device della serie Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold. Oltre a Samsung, anche le altre aziende hanno ormai presentato i propri prodotti, come ad esempio Huawei, Oppo e Honor. Manca tuttavia ancora all’appello ancora uno dei big del settore tech, ovvero Apple. Si continua a parlare in rete di questi ipotetico iPhone pieghevole. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi nuovi dettagli riguardo a una possibilità fotocamera anteriore sotto al display.

iPhone pieghevole, nuovi rumors parlano di una possibile selfie camera sotto al display

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il primo smartphone pieghevole di casa Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone pieghevole. Il colosso di Cupertino è infatti ancora una delle poche aziende a non aver annunciato un dispositivo pieghevole. Il noto leaker Digital Chat Station ha però da poco rivelato nuovi dettagli di rilievo.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, in particolare, il nuovo pieghevole di casa Apple potrebbe avere una caratteristica notevole non presente su tutti gli smartphone del momento. Si tratterebbe nello specifico di una fotocamera anteriore per i selfie integrata all’interno del display. Sembra che l’azienda implementerà questa caratteristica proprio nel display interno dello smartphone.

Il leaker del settore ha infatti rivelato anche altre informazioni riguardanti i display del prossimo iPhone pieghevole. Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo device avrà un display interno con una diagonale pari a ben 7.76 pollici e con una risoluzione pari a 2.713 x 1.920 pixel e con un form factor pari a 4:3. All’esterno lo smartphone dovrebbe inoltre avere un display esterno. Quest’ultimo sembra che avrà una diagonale ovviamente più compatta. Si tratterebbe di un pannello con una diagonale pari a 5.49 pollici e con una risoluzione pari a 2.088 x 1.422.