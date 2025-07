Iliad e le sue SUPER OFFERTE mobile: arrivano più Giga senza aumenti di prezzo

Iliad rinnova ancora una volta il suo portafoglio mobile. Il 17 giugno 2025 è tornata disponibile la Flash 150 e, per la prima volta, è stata lanciata la Flash220. Entrambe le offerte propongono una quantità di Giga mensile superiore rispetto alle precedenti, mantenendo invariato il costo. Flash150 offre infatti 150GB in 4G a 7,99€ mensili, mentre Flash 220 propone 220GB con accesso al 5G e al servizio VoLTE a 9,99€ al mese.

Fibra scontata e nuove opzioni per i clienti Iliad

Queste nuove proposte sono sottoscrivibili da tutti i nuovi clienti Iliad, ma anche da chi è già utente. Infatti, è possibile cambiare offerta senza alcun costo extra, direttamente dall’Area Personale, dall’app ufficiale o presso i canali autorizzati come SIMBOX e punti vendita Iliad. L’operatore propone anche upgrade personalizzati attraverso campagne via SMS o email. A seconda del piano attivo, i clienti possono ottenere più Giga a parità di prezzo oppure accettare un piccolo aumento per ottenere più traffico dati. Chi ha un’offerta da 9,99€ con meno di 220GB, ad esempio, può passare gratuitamente a Flash220. Lo stesso vale per chi ha una tariffa da 8,99€ e meno di 180GB, che può accedere alla nuova Giga 180.

Il vantaggio per chi sceglie le nuove offerte Iliad non si limita al mobile. Chi sottoscrive piani da almeno 9,99€ mensili ha accesso anche a sconti sulla fibra Iliadbox. L’Iliadbox Wi-Fi 7 scende a 21,99€ al mese, mentre la Iliadbox-Super scende a 29,99€. Sommando l’abbonamento mobile, l’utente spende rispettivamente 31,98€ o 41,98€ al mese. Per ottenere gli sconti è necessario attivare il pagamento automatico tramite carta o IBAN. Per i clienti interessati solo alla navigazione, l’offerta Dati 350 mette a disposizione 350GB al costo di 14,99€, ma non include né minuti né SMS. In roaming UE sono previste soglie dedicate per ogni piano, da 11GB per Flash 150 fino a 19GB per Dati 350.

Il cambio offerta è gratuito e irreversibile. Una volta attivato, diventa valido dal rinnovo successivo della promo. Anche i nuovi utenti Iliad potranno accedere alle nuove soluzioni solo dopo il completamento della portabilità.