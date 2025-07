Samsung prepara il suo pieghevole economico: arriverà entro il 2025

Ormai manca veramente poco all’evento più atteso, ovvero il Galaxy Unpacked previsto per il 9 luglio. Sarà questa la finestra che Samsung sfrutterà per presentare i suoi smartphone pieghevoli, tra i quali figurerà molto probabilmente anche una versione più economica. Curiosi? Si tratta del Galaxy Z Flip 7 FE. La conferma, seppur non ufficiale, è arrivata da una svista del produttore di accessori Spigen, che ha pubblicato per errore delle custodie dedicate proprio a questo modello. Le pagine sono state rapidamente rimosse, ma non prima che venissero intercettate da Android Central, che ne ha conservato alcuni screenshot.

L’inserimento del numero “7” nel nome lascia intuire che Samsung potrebbe aver intenzione di rendere questa versione Fan Edition un appuntamento ricorrente, e non un semplice esperimento isolato. Secondo le informazioni più recenti, il Flip 7 FE verrà svelato insieme ai modelli Flip 7 e Fold 7, offrendo così una nuova opzione a chi desidera uno smartphone pieghevole senza affrontare spese eccessive.

Caratteristiche e posizionamento sul mercato

A livello di design, il Galaxy Z Flip 7 FE ricorderà da vicino il Flip 6, con una configurazione leggermente meno moderna rispetto al nuovo Flip 7, che dovrebbe puntare su un display con cornici ridotte e senza interruzioni per la fotocamera. Il modello FE potrebbe rappresentare quindi un “repack” del Flip 6, ma dotato di un processore aggiornato.

Sotto la scocca troverebbe spazio il nuovo chip Exynos 2500 a 3 nm, lo stesso previsto anche per il Flip 7 standard. Questo dettaglio rende il modello FE interessante non solo per il prezzo contenuto – stimato intorno ai 736 dollari – ma anche per le prestazioni. È probabile che Samsung voglia dimostrare le reali capacità del chip proprietario, rimasto escluso dai Galaxy S25.

Chi cerca un’alternativa potrebbe considerare il Mix Flip 2 di Xiaomi, che offre una batteria più grande e il chip Snapdragon 8 Elite, ma Samsung punta ancora su One UI e sui sette anni di aggiornamenti promessi. In un mercato dove i foldable faticano per i costi troppo elevati, l’arrivo di un modello Fan Edition potrebbe rappresentare la svolta che serviva.