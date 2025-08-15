Honor Magic V Flip 2, ecco le specifiche del nuovo pieghevole

Il produttore tech Honor terrà un importante evento di presentazione ufficiale durante la giornata del prossimo 21 agosto 2025. Durante questo evento, l’azienda annuncerà in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone pieghevole, ovvero il nuovo Honor Magic V Flip 2. L’azienda ha già confermato il suo design a conchiglia e ora sono state confermate alcune delle sue specifiche tecniche.

Honor Magic V Flip 2, arrivano nuove conferme sulle specifiche tecniche

In queste ultime ore sono emerse nuove conferme riguardanti le specifiche tecniche del prossimo smartphone pieghevole di casa Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic V Flip 2. A rivelare queste nuove informazioni è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station.

Secondo quanto è emerso, il nuovo pieghevole di casa Honor sarà dotato di un display interno con tecnologia AMOLED di tipo LTPO. La diagonale sarà pari a 6.82 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e ci sarà anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche il display esterno sarà un pannello AMOLED di tipo LTPO in risoluzione FullHD+ ma con una diagonale pari a 4 pollici. Anche questo pannello potrà vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Questo schermo occuperà quasi tutta la superficie grazie alle cornici ottimizzate. Ci saranno poi due fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da ben 200 MP e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP. Dal punto di vista prestazionale, dovrebbe invece esserci il processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3. In rete è inoltre emerso che la batteria montata a bordo avrà una capienza di 5500 mah e che ci saranno il supporto alla ricarica rapida da 80W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Ricordiamo che ormai manca poco tempo al debutto ufficiale del nuovo pieghevole Honor Magic V Flip 2.