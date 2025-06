Samsung Galaxy Unpacked 2025, ecco la data da segnare sul calendario

Samsung ha annunciato ufficialmente la data del prossimo evento Galaxy Unpacked 2025. L’azienda coreana si prepara a svelare una nuova gamma di dispositivi pensati per incontrare le esigenze degli utenti e assecondare la loro creatività e i device in arrivo saranno molti e variegati.

L’appuntamento è fissato per il 9 luglio a partire dalle 16.00 ora italiana con la diretta che si svolgerà da Brooklyn, New York. Samsung ha voluto scegliere un luogo simbolo in quanto caratterizzato da uno spirito straordinario e una storia distintiva, esattamente come il marchio.

Infatti, l’azienda sottolinea come tali aspetti si incontreranno anche nei nuovissimi dispositivi che Samsung presenterà durante l’evento. Stando alle prime informazioni emerse, il marchio si è concentrato su un aspetto fondamentale per il nuovo corso. L’azienda offrirà ai consumatori dei vantaggi reali nell’utilizzo dei propri dispositivi con feature pensate per migliorare l’esperienza utente.

Samsung ha svelato la data del Galaxy Unpacked 2025 confermando che Galaxy AI sarà sempre più importante per gli utenti

Performance migliorate, fotocamere potenziate e funzionalità sempre più intelligenti sono solo alcuni degli aspetti che sarà possibile trovare sui nuovi device Galaxy. Inoltre, le feature avanzate supportate da Galaxy AI amplieranno ulteriormente le possibilità di utilizzo dei dispositivi.

L’Intelligenza Artificiale sarà uno dei temi centrali dell’evento in quanto sta ridefinendo il rapporto tra utenti e tecnologia. Gli smartphone non sono più semplici strumenti che raccolgono applicazioni ma sono companion che anticipano le intenzioni degli utenti e rispondono ad esse in tempo reale.

Sebbene Samsung non abbia annunciato ufficialmente quali saranno i dispositivi protagonisti dell’evento, possiamo provare ad immaginare cosa aspettarci. I nuovissimi foldable Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 saranno i protagonisti di giornata supportati da una nuova versione di Galaxy AI. Al loro fianco verrà mostrata la famiglia Galaxy Watch 8.

L’evento Galaxy Unpacked 2025 sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Samsung oltre che sul canale YouTube dell’azienda.