Google Drive: in arrivo le sintesi automatiche dei documenti

Google sta per introdurre una funzione importante. Sarà questa che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di utenti interagiscono con i propri documenti. La novità riguarda Google Drive, che presto offrirà la possibilità di generare sintesi automatiche dei file. Sfruttando ovviamente l’intelligenza artificiale di Gemini. Non sarà più necessario passare da un’app all’altra o copiare il testo altrove. Tutto potrà essere fatto direttamente nell’app per Android. Una funzione che finora era limitata alla versione web, ma che sta per approdare anche su smartphone. Il tutto sarà integrato nel visualizzatore PDF, con un semplice tocco sul menu dell’interfaccia. Sarà possibile chiedere a Gemini di riassumere un testo in pochi punti o di fornire una panoramica chiara e immediata del contenuto.

Sintesi multiple e intelligenza artificiale: ecco il futuro del cloud firmato Google

Per attivare la funzione basterà aprire un documento PDF archiviato su Drive. E poi selezionare l’opzione “Sintetizza questo file”. Altrimenti, si potrà interagire direttamente con l’icona di Gemini. Chiedendo per esempio di estrarre i punti salienti del testo. Questa funzione sarà però disponibile solo per i documenti aperti online. Quelli salvati in locale o visualizzati offline non saranno supportati, almeno per ora. La motivazione è semplice: Gemini lavora nel cloud e ha bisogno di connettersi ai server per generare i riassunti.

Oltre ai singoli file, la nuova funzione permetterà anche la sintesi di più documenti insieme. Sarà possibile selezionare vari PDF o file Google Docs all’interno di una stessa cartella e ottenere un riepilogo unificato. Questa funzione, che si attiva tenendo premuto su un file e abilitando la multi-selezione, potrebbe diventare una risorsa preziosa in ambito lavorativo o accademico. L’utente potrà farsi un’idea generale di un intero progetto o di una raccolta di materiali in pochi istanti. Tuttavia, per ora sarà possibile selezionare una sola cartella alla volta. I limiti tecnici, come il pulsante disattivato in caso di selezione multipla di cartelle, sono destinati a essere superati nei prossimi aggiornamenti.

Questa novità rientra nella strategia più ampia di Google: trasformare Drive da semplice spazio di archiviazione a vero assistente digitale. Gemini non si limiterà a offrire riassunti, ma contribuirà anche a una gestione più intelligente dei contenuti, aiutando a trovare le informazioni utili in modo rapido ed efficace. Con queste funzionalità, Google punta a far risparmiare tempo agli utenti e a migliorare la fruizione dei documenti in ogni contesto.