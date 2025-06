Truffa i soldi scomparsi anche a luglio: ecco l’inganno del mese

È l’ennesima volta che una truffa fa credere alle persone di aver conquistato una donna ma che in realtà si rivelerà un vero e proprio problema. Il messaggio sta girando in queste ore tramite e-mail e anche in qualche applicazione di messaggistica.

Truffa nascosta sottoforma di un messaggio amichevole, ecco cosa sta girando tramite e-mail

Il messaggio truffa di cui si parla sembra essere molto allettante, eccolo qui:

“Ciao.

Mi scuso se ti ho sorpreso con questa lettera, ma so che non capita spesso che siano le ragazze a fare il primo passo, e oggi ho deciso di rischiare.

Sono sposata e vivo in Arabia Saudita, ho un marito molto ricco, ma ora mi trovo nel tuo Paese

e desidero concedermi ciò che sogno da tempo.

Sono una donna giovane, bella e sexy e ho bisogno solo di una notte di amore segreto e folle con un uomo

che non abbia paura di realizzare le mie fantasie più ardite.

Io e mio marito non facciamo quasi mai l’amore, lui è già in età matura e con lui lo faccio solo per soldi

Voglio che tu sia pronto a stare con me tutta la notte, che la tua voglia di amore accarezzi la mia vita e il mio sonno, che tu non conosca né vergogna né stanchezza.

Tutte le spese – hotel, cibo, alcolici – le pago io, mi interessa solo una cosa: che tu sia pronto a una grande dissolutezza e non abbia paura di un incontro del genere.

Mi sono registrata appositamente su un popolare sito di incontri del tuo Paese, affinché nessuno venga a sapere di noi. Il mio account si chiama EroticMuse

Per favore, non rispondere a questa lettera: se mio marito lo scoprisse, non voglio nemmeno pensare a cosa succederebbe.

Cerca il mio profilo sul sito e scrivimi. Spero che tu sia proprio il tipo di uomo che non ha paura di osare.

Se sei sposato o non sei interessato, cancella questa lettera e non dirlo a nessuno.

Ti aspetto, vero e coraggioso! Scrivimi subito.“