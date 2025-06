La nuova Jeep Compass punta tutto sull’aerodinamica

Il debutto della nuova Jeep Compass è fissato per la fine del 2025. Un momento che segnerà una svolta importante nel suo percorso di elettrificazione. Progettata per offrire prestazioni elevate e ridotti consumi, la vettura punta tutto sull’efficienza aerodinamica. Un aspetto fondamentale, soprattutto per le versioni elettriche.

Jeep Compass 2025: ibrido ed elettrico, per una mobilità su misura

La piattaforma STLA-Medium firmata Stellantis è il cuore su cui si sviluppa la Compass2025. Su tale base, gli ingegneri hanno lavorato per integrare soluzioni innovative senza stravolgere l’identità estetica del marchio. Ad esempio sono stati adottati cerchi ottimizzati per il flusso d’aria, un sottoscocca completamente piatto e spoiler posteriori che migliorano la stabilità e l’efficienza. Anche la griglia anteriore è attiva e si chiude autonomamente quando non serve raffreddare il motore. Tutti interventi pensati per aumentare l’autonomia del modello elettrico e per ridurre i consumi delle varianti ibride.

Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Jeep Compass si presenta con una gamma completa. L’e-Hybrid abbina un motore 1.2 turbo a 3cilindri da 136CV a un’unità elettrica da 29CV, per una potenza di 145CV. La versione Plugin Hybrid monta un 1.6 a benzina da 150CV e un motore elettrico da 125CV, raggiungendo i 195CV totali. Per chi invece sceglie la propulsione completamente elettrica, vi sono tre varianti. Ognuna con potenze comprese tra 213 e 375CV e un’autonomia fino a 650km con una sola ricarica.

La Compass sarà disponibile inizialmente in due configurazioni. Ossia l’eHybrid da 145CV e la BEV da 213CV, con batteria da 74kWh e 500km di autonomia. I prezzi partiranno da 41.900€ per l’ibrida e 49.900€ per l’ elettrica. La nuova Jeep promette così l’inizio di una nuova era per se stessa. Un periodo fondamentale in cui finalmente stile, tecnologia e sostenibilità viaggiano insieme e percorrono la stessa direzione. La vettura riuscirà a rispondere alle aspettative del pubblico? Non ci resta che attendere il suo lancio ufficiale che ormai dovrebbe avvenire a breve.