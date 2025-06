Truffa ai danni degli utenti italiani: un tentativo di phishing deruba tutti così

Ogni truffa può essere pericolosa, anche quando si crede di avere la situazione sotto controllo. È il caso di alcuni utenti che fortunatamente hanno provveduto a segnalarci ciò che stava accadendo in queste ore sul web tramite e-mail soprattutto.

La truffa che si muove con diversi messaggi, ecco l’inganno che sta tenendo col fiato sospeso diversi utenti

Il primo messaggio è davvero particolare perché fa credere agli utenti che ci sia una ragazza interessata a loro, peraltro con un nickname molto particolare. Già da questo si dovrebbe capire che si tratta di una truffa ma sono diversi gli elementi che lo fanno asserire soprattutto ai più esperti. Questo in basso è il testo che purtroppo ha fregato diverse persone in queste ore:

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Fay! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Fay-baby-836

Ti aspetto!”

Non finisce qui con le truffe in quanto anche un altro inganno sta cercando di far credere alle persone di attendere un pacco che non è stato consegnato a causa di alcune problematiche. Ovviamente è anche in questo caso una truffa:

“Abbiamo tentato di consegnare il tuo pacco. Conferma nuovamente il tuo indirizzo per favore.

Non siamo in grado di consegnare il tuo pacco a causa di un problema con le informazioni sull’indirizzo. Ti preghiamo di reinserire le informazioni sull’indirizzo e di assicurarti che sia corretto.

conferma il tuo indirizzo per favore

CLICCA QUI

La tua opinione ci aiuta a migliorare il nostro servizio.

VALUTA I NOSTRI SERVIZI“.