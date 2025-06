Ops! Mobile supera Iliad facilmente con 300GB al mese, il prezzo è SHOCK

OPS! Mobile arricchisce il mercato delle offerte mobili virtuali con OPS Special 300 GB, una promozione destinata a chi desidera tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo fisso mensile. L’offerta include minuti senza limiti verso tutti, 100 SMS e 300 GB in 4G a 9,99€ al mese, con 150 GB di base e altri 150 GB aggiuntivi forniti direttamente dal gestore.

Il prezzo è garantito per sempre, un aspetto sempre più richiesto dagli utenti, stanchi di rimodulazioni e aumenti improvvisi. La navigazione avviene su rete 4G, con velocità adeguate alla maggior parte delle esigenze quotidiane, dallo streaming all’uso di app pesanti.

Offerta attivabile solo in portabilità (escluso Vodafone)

La promozione è riservata a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, e può essere attivata da utenti provenienti da qualsiasi operatore, tranne Vodafone. Una scelta strategica che punta a incentivare il passaggio da gran parte del mercato, mantenendo una distinzione netta con uno dei principali operatori tradizionali.

L’attivazione è possibile solo tramite SPID, il che rende la procedura sicura e conforme agli standard digitali attuali. Il costo una tantum è di 9,90€, con spedizione gratuita della SIM a domicilio.

Una soluzione stabile per chi vuole tanti giga e prezzo fisso

Con questa iniziativa, OPS! Mobile si rivolge in particolare a chi cerca una grande quantità di dati senza sorprese sul prezzo, offrendo un pacchetto ampio e strutturato, senza vincoli né costi extra nascosti. L’insieme di servizi inclusi, semplicità di attivazione e tariffa bloccata rende OPS Special 300 GB una delle proposte più interessanti per chi vuole cambiare operatore senza compromessi. Ormai non ci sono più paragoni da fare in quanto tutti i provider hanno le loro peculiarità tali da riuscire a battere qualsiasi altra realtà anche più navigata. Ad oggi ci troviamo di fronte ad una delle offerte più scelte ed è per questo motivo che quando torna in voga, sono sempre tantissimi gli utenti a volerla valutare.