Very Mobile è il miglior gestore: ci sono 200GB in 5G a questo prezzo

Very Mobile torna a farsi notare con una proposta estremamente competitiva nel settore delle tariffe mobili: 200 giga in 5G a soli 6,99€ al mese, prezzo garantito per sempre. Un’offerta chiara, senza costi nascosti, che include anche minuti e SMS illimitati verso tutti, secondo le condizioni d’uso corretto definite dal gestore.

La promo è attivabile da qualsiasi operatore, senza alcuna distinzione. Non è necessario provenire da gestori specifici, rendendo l’offerta accessibile a un bacino molto ampio di utenti. Un fattore importante che elimina i soliti vincoli presenti in molte promozioni simili. Scegliere questa offerta con un prezzo così basso significa averla per sempre e non ritrovarsi mai di fronte al rimodulazioni che improvvisamente possano portare ad un rincaro.

Primo mese gratis e attivazione quasi simbolica

Chi sceglie di attivare questa nuova promozione Very Mobile riceverà il primo mese in omaggio, con un costo iniziale ridotto al minimo. L’attivazione ha un prezzo simbolico di 0,99€ una tantum, rendendo la spesa iniziale praticamente trascurabile.

L’offerta può essere attivata anche con SPID, garantendo un processo semplice e sicuro. Inoltre, si può scegliere tra SIM fisica o eSIM, così da adattarsi sia agli smartphone tradizionali che ai modelli più recenti privi di slot fisico.

5G incluso senza costi extra: Very Mobile è leader anche ora

A differenza di molte tariffe concorrenti che applicano un sovrapprezzo per l’accesso alla rete di nuova generazione, qui il 5G è incluso senza costi aggiuntivi. Basta avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G di Very Mobile per navigare alla massima velocità.

Con questa promozione, il gestore virtuale del gruppo CK Hutchison rafforza la sua posizione nel mercato, puntando su quantità, semplicità e trasparenza. Una soluzione pensata per chi desidera tanti giga, copertura moderna e costi contenuti, senza complicazioni. La scelta ora è tutta degli utenti che possono rifarsi al sito ufficiale.