Gmail su Android continua a rifarsi il look in stile Material 3 Expressive

Google sta continuando il percorso di rinnovamento delle sue applicazioni con il Material 3 Expressive, e tra le protagoniste di questa trasformazione non poteva mancare Gmail. Dopo i primi cambiamenti introdotti a fine giugno, l’app per Android sta ricevendo ulteriori aggiornamenti che rendono l’interfaccia più pulita e coerente con le altre app della galassia Google.

L’elemento più evidente riguarda la barra di ricerca, che viene “smontata” nelle sue parti principali. L’icona del menu ad hamburger e lo switcher dei profili non fanno più parte del campo di ricerca, ma vengono posizionati all’esterno. In questo modo gli spazi risultano meglio organizzati e la navigazione appare meno affollata. È un cambiamento che punta soprattutto alla chiarezza visiva, permettendo di distinguere meglio le varie funzioni.

Novità per la gestione delle email

Il redesign non è l’unica modifica in arrivo. Tra le funzioni aggiunte, spicca l’opzione “Segna come letto” direttamente dalle notifiche di Gmail. La funzione, individuata per la prima volta a fine giugno, è ora in fase di rollout globale con la versione 2025.08.04.x dell’app. Nella pratica, accanto ai pulsanti “Elimina”, “Archivia” e “Rispondi”, compare il nuovo comando che consente di segnare un messaggio come già letto senza dover aprire l’app.

Si tratta di un’aggiunta semplice ma molto utile, che riduce i passaggi necessari per gestire rapidamente le email in arrivo.

Una distribuzione graduale

Come spesso accade con gli aggiornamenti Google, non tutti gli utenti vedranno subito queste novità. Alcuni hanno già ricevuto l’interfaccia aggiornata e il nuovo pulsante nelle notifiche, altri dovranno attendere ancora qualche giorno o settimana. Il rollout graduale serve a testare la stabilità delle modifiche e garantire un’esperienza uniforme su tutti i dispositivi Android.

Con questi aggiornamenti Gmail prosegue quindi il suo percorso di rinnovamento estetico e funzionale, rendendo la gestione della posta più chiara, pratica e in linea con le ultime linee guida grafiche di Google.