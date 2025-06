Very Mobile: dati e 5G ad un prezzo davvero super

Al giorno d’oggi, ognuno di noi deve necessariamente avere a disposizione l’offerta telefonica per poter sfruttare al massimo smartphone, usufruire di minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati risulta indispensabile per poter restare connessi con la nostra vita digitale ogni giorno, di conseguenza la scelta di una promozione in grado di soddisfare le nostre esigenze e uno step fondamentale che va portato avanti con cura, dunque analizzare i cataloghi di offerte disponibili sul mercato risulta essere un passo obbligato che nessuno di noi può tralasciare.

Fortunatamente qui in Italia I provider telefonici non mancano e anzi mettono a disposizione i cataloghi di offerte davvero vasti in grado di venire incontro alle necessità di tutti i consumatori, ogni provider infatti vuole conquistare la fetta di mercato più grossa e per farlo garantisce offerte davvero variegate e soprattutto stratificate per accontentare tutti quanti, uno tra questi che probabilmente potrebbe interessarvi se avete bisogno di un’offerta che costi poco che vi offra tutto il necessario é Very Mobile, l’operatore tinto di verde recentemente anche attivato una connettività 5G e per l’occasione ha lanciato una nuova super offerta, diamo un’occhiata.

Il 5G ad un prezzo super

L’offerta in questione garantisce la bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, il prezzo ammonta a 5,99 € al mese per sempre e come se non bastasse il primo mese sarà completamente gratuito, l’offerta supporta anche la portabilità da diversi operatori virtuali e sarà valida fino al 30 giugno 2025, dopodiché verrà rimossa dal sito ufficiale dell’operatore mobile, se siete interessati dunque tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico per effettuare l’attivazione online in pochi semplici passi.

Al momento si tratta senza dubbio di una delle offerte più convenienti dal momento che offre il 5G ad un prezzo davvero competitivo che poche operatori riescono a praticare.