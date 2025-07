Very Mobile annuncia una super offerta con un mese in regalo

Al giorno d’oggi, un elemento sicuramente indispensabile nella routine di ogni utente è rappresentato dall’offerta attiva sul suo numero di cellulare, avere a disposizione una promozione in grado di soddisfare le necessità sotto questo punto di vista è diventato un elemento fondamentale poiché chiunque ha necessità di restare connesso con la propria vita digitale costantemente, ecco perché attivare un’offerta che includa minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati rappresenta uno step a dir poco indispensabile.

Ogni utente di conseguenza fa una scelta molto attenta e oculata nel momento in cui decide di attivarla sul suo numero di cellulare, di conseguenza risulta necessario scandagliare attentamente i cataloghi di offerte disponibili e qui in Italia sicuramente le opzioni non mancano dal momento che i vari provider telefonici garantiscono cataloghi davvero ricchi di opzioni alle quali attingere.

Quella di cui vi parliamo oggi rappresenta per l’appunto un ottima offerta ed è garantita dall’operatore vestito di verde very mobile, scopriamo insieme cosa offre e soprattutto il prezzo mensile da pagare.

caratteristiche davvero ottime

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi chiunque decide di attivarla la bellezza di 150 GB di traffico dati per navigare in 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, L’offerta in questione avrà un costo mensile di 5,99 € ma la vera sorpresa è rappresentata dal primo rinnovo completamente gratuito offerto dall’operatore, di conseguenza si attivate l’offerta pagherete il primo mese e poi pagherete il primo rinnovo a partire dal terzo mese, l’offerta è dedicata a tutti gli utenti e supporta anche la portabilità da alcuni operatori virtuali supportati, l’elenco completo è disponibile nella pagina ufficiale della promozione.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata comodamente online in pochi semplici click autenticando di utilizzando le credenziali di accesso SPID, nulla di più facile e veloce, dal momento che non dovrete inviare nessun tipo di documento.