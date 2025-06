Windows 10, altro anno per gli aggiornamenti gratis: ecco come fare

In maniera del tutto inaspettata, arriva ancora una volta un prolungamento del supporto per Windows 10 da parte di Microsoft. Gli utenti infatti potranno avere modo di aggiornare il loro sistema operativo ancora per un anno. Gli aggiornamenti saranno distribuiti gratuitamente solo a chi sincronizza il proprio sistema tramite un account Microsoft. Per chi preferisce restare con un account locale, invece, il supporto esteso sarà disponibile soltanto a pagamento.

L’account Microsoft è obbligatorio (ma non basta)

Per accedere all’anno aggiuntivo senza costi, non è sufficiente fare login con un account Microsoft. Bisogna utilizzare l’app Windows Backup, già integrata nel sistema operativo. L’app permette di salvare impostazioni, credenziali, file personali e app su OneDrive. La sincronizzazione si basa quindi sul cloud Microsoft: i primi 5 GB sono gratuiti, ma oltre questo spazio si dovrà sottoscrivere un piano a pagamento.

Microsoft specifica che, ai fini dell’aggiornamento gratuito, è necessario sincronizzare solo le impostazioni del PC. Il volume di dati richiesto dovrebbe quindi essere contenuto, rientrando nei limiti del piano gratuito di OneDrive.

Chi sceglie di non usare Windows Backup potrà comunque accedere agli aggiornamenti di sicurezza, ma dovrà pagare: 30 dollari a dispositivo oppure 1.000 punti Microsoft Rewards.

Esclusi i PC aziendali e le VM

L’estensione gratuita vale solo per gli utenti consumer. Le aziende seguiranno un programma di supporto diverso, con una durata di tre anni e un costo iniziale di 61 dollari per ogni dispositivo. In questo caso non è prevista la possibilità di accedere gratuitamente usando Windows Backup.

Discorso a parte per le macchine virtuali e le istanze cloud di Windows 10: per questi ambienti l’anno di supporto extra sarà disponibile automaticamente e senza costi aggiuntivi.

Ancora milioni di PC fermi a Windows 10

Secondo le ultime stime, circa la metà del parco globale di PC è ancora fermo a Windows 10. Mezzo miliardo di dispositivi infatti è ancora in funzione con questa versione.