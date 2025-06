Estate connessa: Iliad Flash 220 rivoluziona le tariffe mobili

Navigare in rete, ascoltare musica in streaming o condividere momenti sui social senza preoccuparsi del consumo dati non è più un sogno. Con l’arrivo dell’estate, Iliad propone una delle offerte più interessanti del mondo mobile, la nuova FLASH 220. Questa promozione, attivabile da tutti al costo mensile di 9,99€, mette a disposizione ben 220GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati, oltre al supporto per la tecnologia 5G.

Offerta Iliad: servizi inclusi e connessione stabile anche in viaggio

La vera novità però non risiede solo nella quantità di Giga, ma anche nella trasparenza e stabilità della proposta. Iliad ha infatti deciso di non vincolare l’offerta a un periodo limitato, ma una volta attivata, il piano resterà invariato anche dopo la fine dell’estate. Nessun aumento improvviso, nessun costo nascosto: una promessa che l’operatore mantiene da sempre e che rappresenta un tratto distintivo rispetto alla concorrenza. Gli utenti potranno così restare connessi anche durante le vacanze, all’estero o in Italia, senza rinunciare alla qualità della connessione.

FLASH 220 non è solo un’offerta generosa, ma anche ricca nei dettagli. Oltre alla grande quantità di traffico disponibile, l’offerta comprende anche 13GB in roaming, l’uso dell’hotspot, la tecnologia VoLTE per effettuare chiamate mentre si naviga in rete e servizi come la segreteria telefonica e il “Mi richiami”. Le chiamate illimitate sono valide anche verso oltre 60 Paesi, rendendo il piano ideale per chi viaggia spesso o ha contatti all’estero.

Il supporto al 5G assicura un’esperienza di navigazione più fluida, con tempi di caricamento ridotti e maggiore stabilità anche in zone affollate o durante gli spostamenti. Chi desidera estendere l’esperienza Iliad anche a casa può valutare l’attivazione della fibra ultraveloce, proposta a 29,99 euro mensili, con uno sconto riservato a chi già possiede un’offerta mobile. Insomma, in un mercato dove le rimodulazioni sono frequenti, Iliad continua a distinguersi puntando sulla semplicità e sull’affidabilità.