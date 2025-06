Google Foto: l’AI remixerà anche i video e ci sarà un nuovo tasto

A quanto pare, Google sta continuando la profonda integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno della propria suite di applicazioni, in passato si ricordate bene la società ha parlato della funzionalità remix basata sull’intelligenza artificiale di Google foto, è bene recentemente sono arrivate nuove indiscrezioni che mostrano come Google potrebbe includere una modalità di funzionamento piuttosto iconica per il colosso del motore di ricerca, l’anticipazione arriva dall’analisi dei file che compongono la versione 7.34 dell’applicazione per Android in circolazione da pochissimo tempo.

Remix e nuova voce

Stando a quanto emerso a maggio, la funzionalità remix permetterà di alterare tramite l’intelligenza artificiale foto e video, applicando nello specifico stili completamente diversi alle foto, per farvi un’idea si tratta di una funzionalità simile alla modalità studio ghibli presente all’interno di ChatGPT ma con un più ampio raggio e con vari stili tra i quali scegliere.

Google foto suggerirà direttamente dei remix specifici in base al contesto, preferenze dell’utente o magari al contenuto del video, nello specifico potrebbe mostrare dei chip o dei pulsanti che invogliano alla pressione per vedere cosa succede diciamo così, tra queste voci sono state individuate ad esempio voci che suggeriscono movimenti lievi, scatenati e per l’appunto mi sento fortunato, non è perfettamente chiaro quale sia l’effetto applicato dai primi pulsanti, ma chi è cresciuto con Google o può farsi un’idea piuttosto precisa di cosa aspettarsi.

L’elemento più paradossale e ironico è che proprio in questo periodo Google sta valutando la rimozione di questo pulsante all’interno della home page del suo motore di ricerca, si tratterebbe di un’ennesima vittima dell’intelligenza artificiale, sebbene il pulsante resterebbe presente all’interno di altri prodotti della società, non rimane dunque che attendere per capire quanto ci sia vero dietro queste indiscrezioni e soprattutto quando l’azienda intende procedere all’introduzione di queste nuove funzionalità all’interno di Google Foto, potrebbe volerci ancora un po’.