Apple TV: arriva un grande ritorno inaspettato da tutti

A circa due anni di distanza dal brusco ritiro delle proprie applicazioni TV, compresa quella per Apple TV, Vimeo con una mossa decisamente a sorpresa torna a riproporsi proprio sulla piattaforma di Cupertino, nel farlo presenta un’applicazione completamente nuova e ricostruita dalle basi, più veloce e affidabile e con un’interfaccia pensata per facilitare due perni fondamentali dell’esperienza utente, parliamo della scoperta di nuovi contenuti e l’intuiti dei controlli della riproduzione.

Tutto rifatto

Il cuore della nuova esperienza offerta dall’applicazione e la sezione denominata Watch, quest’ultima propone video selezionati manualmente dal team di curatori della piattaforma, a quest’ultima si affianca poi la nuova area Saved all’interno della quale gli utenti troveranno riuniti in una libreria personale, i video preferiti, la lista dei guarda più tardi e gli acquisti on demand.

Per quanto riguarda invece la parte legata alla riproduzione, arrivano funzionalità davvero molto attese: capitoli navigabili, selezione della lingua e controllo della velocità, all’epoca del ritiro dell’applicazione nel 2023, l’azienda aveva giustificato la sua scelta spiegando che gli utenti avrebbero potuto sfruttare un’esperienza d’uso migliore semplicemente effettuando lo streaming verso gli schermi direttamente dall’applicazione mobile, tutto ciò adesso è cambiato dal momento che l’applicazione direttamente per Apple TV ora è disponibile, in passato evidentemente sviluppare e aggiornare app per sistemi differenti risultava essere uno sforzo sovradimensionato rispetto alla resa.

Dunque se anche voi in passato eravate dei fedeli fruitori della nota piattaforma video, sarete felici nel sapere che quest’ultima è tornata nativamente almeno per ora soltanto su Apple TV, è lecito pensare che in futuro quest’ultima approdi anche su altre piattaforme smart per le televisioni, non rimane che attendere per capire se la società rilascerà una qualche nota ufficiale sul suo blog o se il tutto arriverà a sorpresa come accaduto per l’applicazione per Apple TV, sicuramente il ritorno della piattaforma è gradito a tutti quanti.