Fastweb bilancia, battuta Iliad con tre offerte mobili fino a 300 giga in 5G

Fastweb amplia la sua proposta mobile con tre nuove offerte pensate per chi cerca tanti giga, chiamate illimitate e nessun vincolo. Le tariffe, chiare e stabili nel tempo, possono essere attivate online, tramite chiamata gratuita, oppure in modalità digitale con SPID, carta d’identità elettronica o video-identificazione. La rete Fastweb, già premiata per la quarta volta da Ookla come la più veloce d’Italia, garantisce prestazioni solide e affidabili.

Fastweb Mobile: 150 giga a meno di 9 euro

Il piano più accessibile si chiama Fastweb Mobile e include 150 GB al mese, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, al prezzo fisso di 8,95€. È la soluzione ideale per chi vuole un’offerta completa con un occhio al risparmio. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, mentre la SIM fisica è gratuita e, in alternativa, si può scegliere la eSIM digitale.

Mobile Full: 5G incluso e 200 giga mensili

Salendo di fascia c’è Mobile Full, l’offerta intermedia che offre 200 giga al mese, 5G incluso, chiamate illimitate e 100 SMS, al costo di 10,95€. Una proposta adatta a chi sfrutta spesso la rete mobile per lavoro, streaming o gaming. L’accesso al 5G è automatico, senza costi aggiuntivi o opzioni da attivare separatamente.

Mobile Maxi: 300 giga con servizi extra

Infine, per chi desidera il massimo dei dati e qualche servizio in più, c’è Mobile Maxi, il piano da 12,95€ al mese con 300 giga, Fastweb Protect per la protezione digitale e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa inclusa. Anche qui sono compresi minuti illimitati e 100 SMS.

Tutte le offerte possono essere attivate con pochi passaggi, senza sorprese nei costi e con la libertà di cambiare in qualsiasi momento. Una gamma pensata per offrire flessibilità, velocità e trasparenza, con un occhio alle esigenze digitali più attuali. Molto probabilmente potrebbe trattarsi della volta buona per tutti quegli utenti che stavano cercando di unire più soluzioni all’interno di una sola offerta e con un prezzo vantaggioso.