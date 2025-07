Iliad Super: la fibra ultraveloce che premia i clienti mobili

Chi è già cliente mobile Iliad ora potrà ottenere un vantaggio concreto sulla rete fissa. La nuova offerta Iliadbox Super garantisce infatti una connessione in fibra ottica ultraveloce e numerosi servizi extra a un prezzo scontato. Si parte da 34,99€ al mese, ma per chi ha già attiva un’offerta mobile da 9,99 o 11,99€ mensili il costo scende a 29,99€, senza variazioni future. Il risparmio è reale e trasparente e segue la filosofia “per sempre” tipica dell’operatore.

Attivazione semplice, vantaggi concreti per tutti i clienti Iliad

La connessione raggiunge fino a 5Gigabit al secondo in download nelle aree coperte da FTTH (Fiber To The Home), mentre nelle cosiddette aree bianche si naviga fino a 1Gigabit. Inclusi nell’offerta anche una linea telefonica con chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, il modem Wi-Fi 7, due extender Wi-Fi per copertura ottimale, una saponetta 4G con 350GB al mese da usare in mobilità e la suite antivirus McAfee per proteggere fino a cinque dispositivi. Il tutto è attivabile con un contributo unico di 39,99€.

Non serve essere già clienti per approfittare dello sconto. Anche chi attiva prima la fibra e poi una SIM mobile compatibile può riceverlo, semplicemente tramite l’Area Personale sul sito ufficiale Iliad. L’accesso alla promozione è diretto ed intuitivo. Basta verificare la copertura, scegliere l’offerta e attivarla online in pochi passaggi. Nessun vincolo nascosto, nessuna rimodulazione futura.

Con Iliadbox Super, l’operatore conferma la sua strategia basata su offerte chiare e complete. A differenza di molte promozioni sul mercato, qui tutto è incluso, anche ciò che altri vendono come optional. La saponetta Wi-Fi consente di restare connessi ovunque, mentre gli extender assicurano stabilità in ogni stanza. La promo diventa così ideale per chi cerca una connessione potente, stabile e protetta, con un occhio al risparmio e alla semplicità. Una proposta più che competitiva nel mercato della fibra ottica in Italia.