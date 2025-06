Samsung, il nuovo Galaxy Watch 8 Classic non sarà adatto ai polsi piccoli

Il Galaxy Watch 8 Classic non è stato ancora presentato ufficialmente, ma qualcuno sembra averlo già messo in vendita su eBay. Le immagini del dispositivo sono comparse in rete a sorpresa, offrendo uno sguardo inedito a quello che sarà uno dei protagonisti del prossimo evento Unpacked di Samsung. E con queste immagini sono arrivate anche conferme importanti: il nuovo modello verrà prodotto in un’unica dimensione, da 46mm.

Si tratta di un cambiamento non da poco rispetto al Galaxy Watch 6 Classic, che era disponibile in due versioni da 43mm e 47mm. La scelta di ridurre l’offerta a una sola misura potrebbe penalizzare chi ha polsi più sottili, abituato a varianti più compatte e meno ingombranti.

Un design “squircle” e due colorazioni disponibili per Galaxy Watch 8 Classic

Secondo quanto riportato dal leaker MysteryLupin, il Galaxy Watch 8 Classic adotterà un design leggermente rivisitato con una cassa che richiama la forma “squircle”, ovvero un mix tra quadrato e cerchio. Non mancherà la ghiera rotante, elemento distintivo della linea Classic e molto apprezzato per la navigazione nell’interfaccia.

Lo smartwatch dovrebbe essere disponibile in due versioni, Wi-Fi e LTE, e arriverà in due colori: nero e bianco. L’obiettivo, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere quello di attirare chi cerca un’alternativa più elegante al Galaxy Watch Ultra, mantenendo però alcune delle sue caratteristiche principali.

Un solo formato, ma non per tutti

La decisione di proporre un solo formato da 46mm sembra puntare a un pubblico ben preciso, ma rischia di escluderne un altro. Per chi non ama i modelli troppo grandi, resta comunque la possibilità di orientarsi verso il Galaxy Watch 8, che dovrebbe essere disponibile in più taglie. Ci saranno quindi delle polemiche in merito a questa situazione che qualcuno già si aspettava. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, bisognerà attendere probabilmente il prossimo mese di luglio, quando si terrà il nuovo evento Galaxy Unpacked.