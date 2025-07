Galaxy Watch Ultra si aggiorna a One UI 8 Watch

Senza annunci ufficiali, Samsung ha dato il via al rollout della versione stabile di One UI 8 Watch per il Galaxy Watch Ultra 2024, aggiornamento basato sulla piattaforma Wear OS 6. La novità, inizialmente destinata solo ai dispositivi presentati quest’anno, ha raggiunto a sorpresa anche il top di gamma dello scorso anno. Al momento, la distribuzione è partita dagli Stati Uniti, con segnalazioni di disponibilità per i modelli venduti tramite i carrier AT&T e T-Mobile.

Nuova grafica, più salute e un’esperienza utente potenziata per Galaxy Watch Ultra

L’aggiornamento è contraddistinto dalla build L705USQU1BYFE e ha un peso rilevante: ben 1,95 GB, segnale della portata delle modifiche introdotte. Oltre alle patch di sicurezza di maggio 2025, il pacchetto include gran parte delle innovazioni presentate da Samsung durante il lancio della nuova interfaccia per dispositivi indossabili. L’arrivo improvviso della versione stabile conferma l’impegno dell’azienda nel mantenere attuale e performante la propria linea di wearable anche dopo il primo anno di vita.

La One UI 8 Watch introduce numerosi miglioramenti che trasformano l’esperienza quotidiana con il Galaxy Watch Ultra. La grafica rinnovata si presenta ora più coerente e fluida, in linea con l’estetica degli ultimi dispositivi Samsung. Tra le novità più interessanti, spicca il supporto ai Tile multi-widget, che permette di visualizzare più contenuti in una singola schermata, rendendo l’accesso alle informazioni più immediato.

Il comparto salute riceve ulteriore attenzione con quattro nuove funzionalità di monitoraggio, che si integrano perfettamente nel mondo Samsung Health. L’interfaccia guadagna anche in reattività, grazie ad animazioni più naturali e un comportamento complessivamente più fluido. Per ora, chi si trova negli USA può già cercare l’aggiornamento tramite l’app Galaxy Wearable. Per gli utenti europei, inclusi quelli italiani, l’attesa potrebbe durare ancora qualche settimana.

Questa scelta strategica dimostra l’intenzione di Samsung di mantenere alto il livello di supporto software anche per i modelli non più recenti. Una mossa che rafforza la fiducia degli utenti, premiando la fidelizzazione e valorizzando l’investimento nel lungo periodo.