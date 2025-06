Samsung Galaxy Watch 8: nuove immagini svelano gli orologi e alcune funzioni

Con l’evento Galaxy Unpacked fissato per il 10 luglio, Samsung si prepara a presentare la nuova generazione dei suoi smartwatch, e le anticipazioni non mancano. Le immagini trapelate, condivise da Evan Blass, rivelano il design e le caratteristiche principali dei nuovi Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e del rinnovato Watch Ultra 2.

Il filo conduttore della nuova linea è un linguaggio estetico unificato, basato sulla forma “squircle” – cassa squadrata con schermo circolare – già vista sul Watch Ultra. Anche i modelli Watch 8 e Watch 8 Classic adottano questa soluzione, conferendo omogeneità visiva e una maggiore riconoscibilità.

Il Watch 8 Classic segna inoltre il ritorno della ghiera fisica rotante, molto apprezzata nelle generazioni precedenti. A questa si affiancano tre pulsanti laterali, tra cui un nuovo tasto centrale chiamato Quick/Action, che consente di lanciare rapidamente app o funzionalità personalizzate.

Nuove funzioni per il benessere e il monitoraggio sportivo: ci pensano i Galaxy Watch 8

Samsung ha rafforzato ulteriormente il comparto salute e fitness. La serie Galaxy Watch 8 integrerà strumenti di analisi più evoluti, tra cui il monitoraggio dei carotenoidi, indicatori legati all’alimentazione e alla capacità antiossidante del corpo. Durante le sessioni di corsa, saranno attivi anche sistemi motivazionali per stimolare l’allenamento.

Un altro ambito in evoluzione è il sonno: sono previste nuove funzionalità per migliorare il riposo, tutte disponibili fin da subito grazie all’adozione del sistema One UI 8 Watch, installato nativamente su ogni dispositivo.

Novità software anche per i modelli precedenti

Samsung ha confermato che molte delle nuove funzioni non saranno esclusive della serie Watch 8. L’aggiornamento a One UI 8 Watch arriverà anche per chi possiede Galaxy Watch 5 e successivi, inizialmente tramite programma betaprevisto entro fine mese.

Con questa nuova generazione, Samsung punta su design coerente, innovazioni software concrete e una maggiore attenzione alla salute, rafforzando la propria posizione nel segmento degli smartwatch e offrendo un’esperienza sempre più personalizzata e completa.