Redmi 15C e Poco C85, arrivano i primi dettagli

A quanto pare, il noto produttore tech Xiaomi sta preparando l’arrivo sul mercato mobile di ben due nuovi smartphone appartenenti alla fascia entry-level. Questi ultimi apparterranno rispettivamente ai sotto brand dell’azienda Redmi e Poco e si chiameranno Redmi 15C e Poco C85. Entrambi questi nuovi smartphone sono stati da poco avvistati in rete nei database di GSMA IMEI. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi sta preparando l’arrivo dei nuovi budget phone Redmi 15C e Poco C85

Sembra che vedremo arrivare molto presto non una ma bensì due nuovi budget phone del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, questi dispositivi arriveranno in veste ufficiale sul mercato con i marchi Redmi e Poco. Si tratta dei prossimi Redmi 15C e Poco C85. Entrambi sono stati dunque avvistati in rete nei database di GSMA IMEI. Qui, in particolare , entrambi i dispositivi sono stati registrati con diversi numeri di modello, indicando l’imminente arrivo per il mese di luglio di quest’anno.

Sembra inoltre che i nuovi device dell’azienda saranno distribuiti per diversi mercati, quindi non solo quello cinese ma anche a livello globale. Secondo quanto riportato dai colleghi di Gizmochina.com, ecco qui di seguito i modelli esatti che sono stati avvistati nei database.

Redmi 15C

25078RA3EA

25078RA3EY

25078RA3EL

25078RA3EE

Poco C85

25078PC3EE

25078PC3EG

Per il momento questi sono i primissimi dettagli su questi nuovi smartphone del produttore tech Xiaomi. Immaginiamo comunque che uno dei due sarà distribuito a livello globale , mentre l’altro sarà presumibilmente presentato per il solo mercato cinese. Dovremo comunque attendere per avere qualche conferma da parte dell’azienda, magari con alcuni teaser ufficiali. Ricordiamo comunque che ci troveremo di fronte a dei dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, quindi non ci aspettiamo delle caratteristiche troppo elevate. I display montati a bordo potrebbero infatti avere una tecnologia IPS LCD ed una frequenza di aggiornamento pari al massima a 90Hz.