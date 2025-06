Telecamere hackerate: la nuova minaccia domestica

È un po’ inquietante pensare che una telecamera installata per proteggerci possa finire per diventare un’occhiata indesiderata nella nostra vita. Ma succede, eccome se succede. E non parliamo di casi limite o ipotesi da film di spionaggio: stiamo parlando di oltre 40mila videocamere sparse nel mondo, connesse a internet e accessibili a chiunque abbia un po’ di dimestichezza con un browser e conosca l’indirizzo IP giusto. Tra queste, anche circa un migliaio solo in Italia. È come se qualcuno potesse sbirciare dentro salotti, uffici, corridoi aziendali – tutto in tempo reale e senza troppa fatica.

Sicurezza o rischio? Le telecamere smart sotto attacco

La notizia arriva da uno studio condotto da Bitsight, e fa riflettere su quanto siamo spesso inconsapevolmente esposti. Tante videocamere, soprattutto quelle più comuni e diffuse, usano protocolli piuttosto basilari – HTTP e RTSP – che, se non correttamente configurati, lasciano vere e proprie finestre aperte sul nostro mondo privato. Alcuni modelli sono addirittura accessibili senza nessun tipo di protezione. Altri, anche se richiedono credenziali, possono comunque essere “esplorati” tramite API che permettono di ottenere screenshot, piccoli frammenti visivi che raccontano più di quanto si creda.

La cosa più surreale è che questi dispositivi vengono spesso scelti per la loro facilità d’uso. Si comprano online, si installano in pochi minuti, e via. Nessuno pensa davvero che quel piccolo occhio digitale possa essere intercettato da qualcuno dall’altra parte del mondo. Eppure, nel dark web esistono intere comunità che si scambiano informazioni su questi dispositivi esposti, usandoli per creare botnet, rubare dati, o anche semplicemente per curiosare. E non serve essere esperti: bastano gli strumenti giusti, molti dei quali sono pubblici.

La soluzione non è vivere nella paranoia, ma prendere coscienza. Una password cambiata può fare la differenza. Un aggiornamento installato in tempo può evitare un problema. E se non serve davvero, forse è meglio disattivare l’accesso da remoto. Le telecamere possono essere una grande alleata della sicurezza, ma solo se anche noi facciamo la nostra parte. Altrimenti, rischiano di diventare spettatrici silenziose – ma non così innocue – della nostra quotidianità.