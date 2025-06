Nuova Audi RS6: la sfida del futuro tra benzina ed elettrico

Audi guarda avanti ma senza rinnegare il proprio passato. La nuova generazione della RS6 rappresenterà un punto di svolta. In programma vi è infatti una versione 100% elettrica e una variante ibrida plug-in dotata di motore V8. Sarà la prima volta per un modello RS in configurazione a zero emissioni, ma allo stesso tempo la casa automobilistica non abbandonerà il fascino della propulsione termica, che continuerà a vivere accanto alla nuova tecnologia. La scelta di mantenere un motoreV8 non è solo dettata da ragioni tecniche o sportive, ma anche da un’attenta lettura del mercato. In cui le supercar elettriche non hanno ancora conquistato del tutto il pubblico più tradizionalista.

Audi RS6: tecnologia condivisa, prestazioni esclusive

L’obiettivo di Audi è quello di offrire alte prestazioni in ogni tipo di configurazione. La futura RS6 ibrida plug-in, con il suo motore V8 biturbo da 4.0 litri e supporto elettrico, promette una potenza complessiva di circa 730CV. Sarà uno dei modelli più potenti mai prodotti. Per realizzarla, Audi ha scelto di utilizzare una piattaforma derivata da quella già impiegata dalla versione attuale, aggiornata per accogliere la componente elettrificata. In contemporanea, la RS6e-tron sarà costruita sulla piattaforma Premium Platform Electric, condivisa con altri modelli della serie come la A6 e-tron.

Il sistema ibrido della nuova vettura potrebbe essere simile a quello già visto su modelli Porsche come Cayenne e Panamera Turbo E-Hybrid. Il motore elettrico verrà integrato direttamente nel cambio e alimentato da batterie agli ioni di litio. La carrozzeria sarà disponibile sia in versione berlina che station wagon, introducendo così una novità rispetto alle generazioni precedenti. Entrambe le versioni useranno materiali leggeri come alluminio e fibra composita per contenere il peso. Si prevede però che la variante elettrica possa arrivare fino a 2.500kg.

Non mancheranno sospensioni attive, impianto frenante potenziato con dischi carboceramici e un assetto ottimizzato per garantire sia comfort che reattività. Sul fronte prezzi poi, si prevede una differenza marcata. Nello specifico la RS6 e-tron potrebbe partire da 116.000€, mentre la versione ibrida supererà i 200.000€, avvicinandosi ai 207.000€.