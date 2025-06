Nintendo: continua la lotta alla pirateria con i primi ban su Switch 2

Il lancio della nuova console di Nintendo è rappresentato un vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda la lotta alla pirateria, da sempre questa tematica e particolarmente cara Nintendo dal momento che proprio questa società è una delle più colpite da questo fenomeno, l’arrivo di questo nuovo prodotto ha portato però un vero e proprio inasprimento dei termini e delle condizioni che si sono rese molto più punitive nei confronti di utenti sorprese, utilizzare le loro console per favorire la pirateria.

I primi effetti di questo inasprimento si stanno facendo vedere ed emergono sul reddito e su X dove un sempre crescente numero di giocatori sta segnalando di aver ricevuto il ban hardware della propria console dei servizi online dopo aver utilizzato l’unico sistema attualmente funzionante che consente di accedere ai titoli Switch 1 pirati anche su Switch 2.

Nintendo non lascia nemmeno le briciole

Il sistema in questione si chiama MIG Switch, si tratta di una cartuccia non autorizzata che permette l’esecuzione delle copie di backup dei titoli per la console di prima generazione e che recentemente è stata aggiornata per funzionare anche sulla console di nuova generazione, questo utilizzo ovviamente è sempre stato contrastato da Nintendo.

Lo strumento in questione consente sostanzialmente di racchiudere un maggior numero di titoli all’interno di una sola cartuccia utilizzando una micro SD come spazio di archiviazione, ciò teoricamente dovrebbe essere dedicato alle proprie copie di backup delle cartucce, allo stesso tempo viene utilizzato per fruire di copie illecite dei titoli Nintendo, motivo per il quale l’azienda si sta opponendo con tutte le proprie forze.

In base a quanto emerso negli ultimi giorni tutti coloro che stanno utilizzando questo sistema hanno già ricevuto il ban dell’hardware, nello specifico ciò rende inutilizzabile la console per quanto riguarda la fruizione dei servizi online, pur restando perfettamente funzionante offline.